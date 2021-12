“Qua è la gara a chi recita meglio. Siete furbetti“. Queste le parole di Silvia Toffanin contro Alex Belli a Verissimo insieme a Delia Duran. Cosa è successo nello studio di Canale 5 durante l’intervista all’ex concorrente del GF VIP di Alfonso Signorini? La conduttrice del programma del sabato e della domenica pomeriggio si è tolta un po’ di sassolini dalle scarpe e ha fatto notare a Belli e alla Duran tutte le loro contraddizioni rispondendo a tono a ciò che dicevano.

Alex Belli a Verissimo: le stoccate di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin non gliele ha mandate a dire. Le sue facce durante l’intervista ad Alex Belli e Delia Duran, insieme a Verissimo, hanno fatto impazzire i telespettatori di Canale 5. Così come era incredula lei, nel sentire ciò che i due le raccontavano, lo era anche il pubblico a casa.

La conduttrice del programma pomeridiano di Canale 5 non si è lasciata ‘attrarre’ dal magnetismo di Belli e ha sempre analizzato ogni parola detta in studio da lui e da Delia. Tanto che, quando Delia, ha parlato del bacio artistico tra Alex e Solei, specificando che due artisti possono permetterselo, Silvia Toffanin ha controbattuto: “I grandi artisti sono altri“.

“Grandi artisti sono altri” MA SILVIA LETTERALMENTE ON FIRE #verissimo pic.twitter.com/MnTlhPp47U — trashtvstellare (@trashtvstellare) December 19, 2021

Successivamente la Toffanin ha detto a Delia e Alex: “Qua è la gara a chi recita meglio. Siete furbetti” specificando di non credere molto a quanto gli stavano raccontando.

Alex Belli e Delia Duran: pace fatta?

Pace fatta tra Alex Belli e Delia Duran? A quanta pare sì. La Duran dice che, visto il suo profondo amore, ha perdonato ‘il marito’.

“Non c’è stato nessun copione scritto. Nella Casa si può celare qualcosa ma non si può recitare”. Queste le parole di Alex Belli e Delia Duran. Proprio quest’ultima ha proseguito dicendo: “Alex ha vissuto in una bolla per tre mesi dove non è riuscito a contenersi. Lui ha sbagliato e non mi ha portato rispetto. Ma lo amo così tanto che ho deciso di perdonalo per quello che ha fatto. Credo nel nostro amore che è unico e vero. Noi ci amiamo per quello che siamo”.

Mentre Belli ha confermato: “Delia è l’unica che riesce a capirmi. Io sono sempre me stesso. Tutto quello che ho vissuto nella Casa è reale. Con Soleil abbiamo trovato un’alchimia che ci ha unito, anche se ad un certo punto siamo andati oltre”.

Il bacio finto di lei era solo una ripicca. La storia di lui con Soleil? Solo una amicizia che ad un certo punto si è spinta un po’ oltre. Alex ha sbagliato a lasciarsi andare. Alla fine?

Pare proprio che la coppia sia pronta a lasciarsi alle spalle questa vicenda per riprendere in mano la relazione: “Ricominciamo per recuperare il nostro rapporto di fiducia. Non sarà facile, ma il tempo è il rimedio per curare qualsiasi ferita”.

Video Mediaset: l’intervista integrale ad Alex Belli e Delia Duran