Positivo, solare e determinato al punto giusto. Alessio Guidi, il secchione de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 è il fidanzato ideale. Tutte le telespettatrici sono impazzite per lui vedendo i suoi valori e il suo grande rispetto per le donne. Stephanie è stata davvero fortunata a incontrarlo. Per capire qualcosa in più di lui l’abbiamo intervistato in esclusiva. Abbiamo conosciuto così un ragazzo molto serio e posato, ma soprattutto dai sani principi. In villa si è divertito un sacco e ha stretto legami con molti altri concorrenti. L’amicizia continua tuttora.

Alessio Guidi, La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021: l’esperienza nel programma

Che bilancio tracci della tua esperienza all’interno del programma de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021?

Io sono rimasto estremamente contento del mio percorso. Il mio percorso è stato senza ogni ombra di dubbio più che positivo. Dentro la villa mi sono divertito molto. E’ un programma che consiglierei a tutti di fare perché ci si mette in gioco e si impara molto su come ci si comporta quando si esce dalla zona di confort. La sfida è entrare in contatto con un mondo apparentemente lontano. Si capisce però che quel mondo che sembra così distante, poi, non lo è. Non è così tanto diverso.

Quando hai deciso di partecipare pensavi di arrivare a comprendere tutto ciò o pensavi di trovarti fra due mondi totalmente diversi e incompatibili fra loro?

Non pensavo di trovarmi in mezzo a due mondi separati e incompatibili. Oggigiorno non vedo grosse differenze. Il programma non rappresenta più, come succedeva anni fa, due mondi all’opposto.

Il secchione oltretutto non è più un secchione in tutto e per tutto. Stessa cosa vale per la Pupa. Non è Pupa sempre a trecentosessanta gradi. Si tratta di ragazzi e ragazze che vivono la quotidianità, che hanno studiato una cosa piuttosto che un’altra e che magari non hanno una conoscenza così vasta, ma che insieme possono unire le forze e colmare l’uno le lacune dell’altra e viceversa.

La differenza fra i due mondi è dunque evidente, ma fino ad un certo punto.

Avevi visto tutte le edizioni de La Pupa e il Secchione?

Tutte, tutte no. La scorsa, sì. Ho proprio visto tutte le puntate.

Cosa ti ha spinto a partecipare?

Io sono una persona che si mette sempre in gioco. Non mi tiro mai indietro in niente. L’ho presa come una possibile esperienza che mi poteva aiutare a crescere anche personalmente e quindi mi sono buttato.

C’è stato un momento in cui hai sperato di poter vincere il programma?

Sinceramente il mio obiettivo è sempre stato quello. Sono comunque contento di essere arrivato secondo. Sono felicissimo del mio percorso. Nonostante ciò lo scopo del gioco era arrivare primo. Non mi nascondo dietro un dito. Come tutti, anche io, volevo vincere.

Con Stephanie come va, se possiamo chiederlo?

A volte ci sentiamo. Direi tutto bene, niente di che. (Poco prima della pubblicazione di questa intervista Alessio ha pubblicato su Instagram la foto che lo ritrae insieme a Stephanie. Nella didascalia leggiamo, con grande gioia, che entrambi hanno vinto in amore. La partecipazione al programma ha fatto sì che nascesse un amore).

Con chi degli altri concorrenti hai mantenuto i rapporti? Chi riesci a sentire o a vedere nonostante le difficoltà per le restrizioni a causa della pandemia?

Sinceramente ci sentiamo tutti e tutti i giorni. C’è ovviamente chi risponde di più e chi di meno. Quelli con cui ho legato di più sono sicuramente: Matteo, De Santis. Entrambi li ho anche visti fisicamente.

Aggiungo Hafdaoui, che è una persona fantastica e che stimo tantissimo. Ci sono anche Gianluca, Orazi, ecc, ecc … . Anche con Marini, apparentemente, sono rimasto in buoni rapporti.

Abbiamo intervistato il Secchione Marini e ci ha detto che vi sentite. Quando gli abbiamo chiesto di dare un voto ai compagni d’avventura ti ha dato un bel voto.

Quanto? Un bel 9. Ok, va bene. Ci sta !

C’è una prova che ti ha fatto incontrare qualche difficoltà perché è andata a toccare un tuo nervo scoperto o perché era basata su qualcosa di cui avevi paura?

No, sinceramente no. Mi sono piaciute tutte. Magari qualcuna un po’ di più e qualcuna un po’ di meno. Quella che mi è garbata di più in assoluto è stata quella in cui dovevo creare un vestito.

Quella che ti è piaciuta di meno? Ce ne sarà una che, fra le tante, che ti ha lasciato meno delle altre.

Quella di scrivere una canzone e cantarla. Io non so cantare e faccio schifo. Nonostante ciò immedesimarsi in un cantante è stato comunque bello e stimolante. Ho potuto toccare con mano il processo creativo, immedesimarmi in un cantante dall’inizio alla fine. Ecco questo mi è garbato un mondo.

Guidi in cattedra: il voto agli altri concorrenti

Come abbiamo fatto con gli altri secchioni, ti facciamo salire in cattedra. Scegli tu fra l’elenco dei tuoi compagni e, in tutta libertà, da un voto al loro percorso.

Stephanie 10 per il percorso che abbiamo fatto insieme. Pisano 9 e mezzo perché lo stimo tantissimo. Metterei un 9 e mezzo anche a Matteo, perché è molto simpatico. A De Santis un 9 normale.

All’Orazi do un bel 9 + perché il suo cambiamento mi è garbato un sacco ed è bellissima persona. A Hafdaoui un bel 10. E’ una ragazza splendida.

Togliendo te e Stephanie e Miryea e Marini, fra le altre coppie chi meritava di vincere?

Secondo me meritava la coppia composta da Matteo e Hafdaoui. Sono entrambe belle persone. Due ragazzi molto determinati e davvero entrambi molto in gamba.

C’è qualche aneddoto divertente che non abbiamo visto andare in onda? Qualche dietro le quinte interessante che vuoi svelarci?

Una volta abbiamo giocato ad una sorta di nascondino e a lupus in fabula. Quella volta mi sono divertito tantissimo, ma proprio tanto. Avevo le lacrime agli occhi.

Un altro momento bello che ricordo con tanta soddisfazione è stata la serata pre finale trascorsa in piscina. Eravamo le ultime 4 coppie, tutte insieme ed è stata una serata davvero emozionante. Stare lì, tutti insieme, abbracciarsi, guardarsi negli occhi … E’ stato uno dei momenti più belli che ho vissuto in villa.

Il rispetto delle donne e il futuro lavorativo

C’è qualche ospite che ti ha lasciato qualcosa, che ti ha particolarmente colpito?

Mi è piaciuto l’apprezzamento che Francesca Barra ha fatto nei miei confronti riguardo al discorso del rispetto delle donne. Lei ha molto apprezzato il mio comportamento e la mia scelta di rispettare le donne. Le è piaciuto che in un programma televisivo io abbia scelto di non andare oltre con Stephanie per rispetto suo. Sentire questo apprezzamento è stata una cosa unica.

Cosa vorresti fare da grande?

Vorrei lavorare in qualche multinazionale nell’ambiente del marketing. Non sarebbe male continuare anche la strada nel mondo della televisione. Non sono però io a decidere qui.

Ci sono programmi che ti potrebbero interessare?

Sicuramente un altro reality lo farei perché questo mi è garbato un sacco. Se sono tutti così li farei volentieri.

Ultimo quesito alla Marzullo. Fatti una domanda e datti una risposta. C’è qualcosa che vuoi raccontarci?

Vorrei dire di affrontare sempre le cose con molta convinzione e molta tranquillità perché è proprio dalle piccole cose, fatte giorno dopo giorno, che si riesce ad arrivare al risultato finale. E’ un consiglio che io seguo, una cosa che mi porto dentro e vorrei lasciare a tutti.