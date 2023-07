Da anni Alessio Boni è uno degli attori italiani più apprezzati dai registi e dal pubblico. Attivo al cinema, in teatro e in tv, ha recitato in moltissimi film e in numerose fiction di successo.

L’artista originario di Sarnico, piccolo centro nel bergamasco, compie 57 anni il 4 Luglio e noi di SuperGuidaTv lo festeggiamo passando in rassegna i suoi lavori più belli, quelli che dovreste assolutamente vedere (e se lo avete già fatto, ri-vedeteli!). Ecco i nostri consigli: buona visione a tutti!

Alessio Boni al cinema: i film imperdibili

Al cinema Alessio Boni ha avuto il privilegio di lavorare con alcuni degli attori e dei registi fra i più osannati del panorama internazionale. Fra le tante pellicole a cui ha preso parte segnaliamo:

La meglio gioventù , film di culto diretto da Marco Tullio Giordana nel 2003. Ambientato negli anni ’60, ha per protagonista Matteo, un ragazzo che decide di riportare a casa in Abruzzo Giorgia, adolescente con problemi psichici. Con lui va anche il fratello Nicola e per entrambi l’esperienza diventa l’occasione di misurarsi con la vita per la prima volta

, film di culto diretto da nel Ambientato negli anni ’60, ha per protagonista un ragazzo che decide di riportare a casa in Abruzzo adolescente con problemi psichici. Con lui va anche il fratello e per entrambi l’esperienza diventa l’occasione di misurarsi con la vita per la prima volta Sanguepazzo, anch’esso di Marco Tullio Giordana (2008) . Il film racconta la tragica parabola, dal successo alla fucilazione, di Osvaldo Valenti (Luca Zingaretti) e Luisa Ferida (Monica Bellucci) , attori nel ventennio fascista

anch’esso di . Il film racconta la tragica parabola, dal successo alla fucilazione, di e , attori nel ventennio fascista Maldamore, di Angelo Longoni (2014) . La pellicola racconta le difficoltà matrimoniali di due coppie di amici

di . La pellicola racconta le difficoltà matrimoniali di due coppie di amici Yara, di Marco Tullio Giordana (2021), ispirato alla tragica storia della piccola Yara Gambirasio, uccisa da un pedofilo a soli 13 anni

Fiction televisive

Impossibile elencare tutte le fiction televisive nelle quali Alessio Boni ha recitato. Ci limitiamo a consigliarvene qualcuna fra le più acclamate: