È un momento televisivo carico di emozioni per il pubblico quello vissuto tra Alessia Pecchia e Alessandra Celentano nel daytime di Amici 24. Al suo esordio televisivo come prima allieva in assoluto e prima nella sua categoria ad essere promossa, la ballerina curvy di latino sfida i pregiudizi legati al suo fisico. Dimostra infatti di essere una ballerina capace, nonostante non rispetti i canoni estetici tradizionalmente imposti dalla danza, in particolare dalla danza classica, rappresentata dalla caposquadra e maestra Celentano.

Amici 24, la rivincita di Alessia Pecchia dopo anni di tentativi vani

Contrariamente alle perplessità sulla giovane mostrate dai colleghi insegnanti alla cattedra di Amici di Maria De Filippi, Alessandra Celentano é ben determinata ad accogliere in Squadra il talento di Alessia Pecchia. Quest’ultima, ballerina di latino già campionessa mondiale secondo World Dance Sport Federation, alla prima puntata domenicale del talent show di Canale 5, rubava la scena agli avversari candidati. Alle selezioni di promozione al banco di studio della Danza, infatti, con una performance di ballo di genere latino la giovane riusciva a conquistarsi il “sí” per la sua promozione da parte di Alessandra Celentano.

La maestra che l’ha salvata dalla bocciatura della restante commissione interna, in particolare dallo stop imposto all’esibizione di Emanuel Lo. E nel daytime settimanale di Amici 24 il primo incontro in sala studio, nel mezzo delle prove da farsi per la nuova puntata domenicale, l’allieva e la maestra commuovono i telespettatori, in particolare il popolo del web, immortalate tra le immagini del loro nascente sodalizio artistico.

“Maestra io sto con le ciabatte – dichiara Alessia Pecchia visibilmente emozionata presentandosi all’occhio pubblico al cospetto della Celentano, che tra il serio e il faceto le riserva una prima bacchettata-… le ciabatte antiestetiche… sei contenta?”.

La promozione della prima allieva ballerina ad Amici emoziona il web

Alessia Pecchia può finalmente indossare la maglia di allieva titolare di un banco di studio di Amici 24 come allieva, dopo vari tentativi in otto anni, rivelatisi vani: “ti trovo migliorata e cambiata negli anni – spiega l’esperta di classica Celentano.

Nel frattempo, la promozione di Alessia Pecchia diventa la risposta agli haters. Coloro che via social tacciano la giovane di non rispecchiare i canoni di ballerina perfetta, o almeno non dal punto di vista fisico. Questo anche secondo il presunto gusto della Celentano.

Eppure la maestra si dimostra oggi aperta al lavoro con la nascente nuova pupilla nella scuola dei talenti di Amici 24. “La Cele guarda Alessia come guardava Carola Puddu di Amici 21, adoro!”, esclama non a caso il grido social di un utente nel commento aggregante che emerge sul profilo Instagram di Amici di Maria De Filippi.