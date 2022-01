Alessia Marcuzzi è pronta a tornare in Mediaset. Sono trascorsi sette mesi da quel 30 giugno scorso quando la conduttrice romana pubblicò sul suo profilo Instagram la decisione di lasciare Mediaset. Oggi il sito Dagospia lancia l’indiscrezione di una Marcuzzi pronta a tornare in quel di Mediaset, e che in questi giorni sono in corso gli ultimi dettagli per la firma del contratto. Ma vediamo come sono andate le cose e le ultime novità.

Alessia Marcuzzi torna in Mediaset: l’indiscrezione

L’addio di Alessia Marcuzzi al gruppo Mediaset aveva suscitato stupore e dispiacere in Piersilvio Berlusconi che, ha sempre dimostrato stima nei confronti della conduttrice e la voglia di tenerla in squadra. Come riporta Dagospia, l’amministratore delegato di Mediaset sarebbe pronto a “Perdonare” la Marcuzzi e accoglierla nuovamente a Mediaset.

Possibile conduttrice de Le Iene

La trattativa che sancisce il ritorno di Alessia Marcuzzi a Mediaset e che dovrebbe concludersi nei prossimi giorni è portata avanti dal manager Beppe Caschetto. Si tratterebbe di un contratto ampio, e che prevederebbe la conduzione di più programmi tv. A quanto pare tra i programmi che dovrebbero essere affidati alla Marcuzzi ci sarebbe la nuova edizione de Le Iene, che molto probabilmente dovrebbe accendere i riflettori mercoledì 9 febbraio 2022. Sicuramente per la conduttrice sono in vista anche altri progetti televisivi, non proprio nuovi e che dovrebbero andare in onda sia su Italia 1 sia su Canale 5.

Il messaggio di addio a Mediaset di Alessia Marcuzzi

Il 30 giugno scorso Alessia Marcuzzi disse addio a Mediaset scrivendo sui social: “Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo non vi nascondo con grandissima sofferenza che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andar via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni”. – Con queste parole la conduttrice comunicava ai suoi follower la sua decisione di lasciare Mediaset.

“La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì (Colpo di Fulmine, Fuego, Festivalbar, Mai dire Gol, Le lene, Grande Fratello, Isola dei Famosi, Temptation Island), e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare. Credo però che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. lo lo sto facendo, e spero di non deludere me stessa e quella che sono”. Concludeva il messaggio.