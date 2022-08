Attimi di paura per Alessia Marcuzzi e i suoi familiari ieri sera in un ristorante di Londra. La conduttrice, che prossimamente inizierà la sua avventura televisiva su Rai 2, ha raccontato in un post sul suo profilo Instagram di aver rischiato di morire soffocata e che a salvarle la vita è stata la moglie del suo ex: «Ieri sera Wilma Faissol mi ha salvato la vita. No, non è uno scherzo per far arrabbiare Francesco Facchinetti, è la verità». La Marcuzzi si trovava a cena in un ristorante della capitale britannica quando ad un certo punto un pezzo di polpo le rimane bloccato nella trachea impedendole la respirazione. Per fortuna con loro a cena era presente Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, ex compagno della Marcuzzi, che praticandole la manovra di Heimlich, riesce a liberare la trachea della conduttrice facendole sputare fuori il pezzo di polpo. Ecco di seguito il racconto di Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi: «Ho rischiato di morire, la moglie del mio ex mi ha salvata»

Alessia Marcuzzi su Instagram nel raccontare quanto accaduto ieri sera scrive: «Eravamo in un ristorante a Londra e mentre stavo mangiando, un pezzo di polipo mi si è bloccato nella trachea. Non riuscivo più a respirare, mi sono alzata e ho cominciato a strabuzzare gli occhi e a chiedere aiuto. Paolo e Tommy hanno provato a liberarmi dandomi dei colpi sulla schiena, ma nulla. Panico. Ho pensato davvero di morire, non riuscivo più a capire nulla, quando Wilma mi ha preso da dietro e mi ha stretto forte, dandomi un colpo forte sullo sterno verso l’alto. All’improvviso ho sputato quel grosso pezzo che mi bloccava la respirazione e che era rimasto completamente intatto, e ho ripreso a deglutire. Tutto questo nel giro di due minuti davanti a tutte le persone del ristorante che non capivano che cosa stesse succedendo».

L’abbraccio con Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti

La conduttrice racconta poi dell’abbraccio con Wilma e della gratitudine nei suoi confronti per averle salvato la vita: «Mi sono girata, l’ho abbracciata fortissimo e le ho detto commossa “Mi hai salvato la vita. Non lo dimenticherò mai”. E’ vero, Non lo dimenticherò mai Wilma. In pochi minuti, o forse secondi, sono passata da uno stato di sofferenza estrema ad una liberazione totale e ho realizzato che poteva andare a finire davvero molto male. È quello che accade spesso se mangiamo una cosa molto soffice e morbida e non mastichiamo bene, o semplicemente scivola giù perchè stiamo parlando. E purtroppo a volte succede il peggio».

La manovra di Heimlich ha salvato la vita di Alessia Marcuzzi

A salvare la vita di Alessia Marcuzzi è stata la manovra di Heimlich eseguita in maniera impeccabile da Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti. La manovra di Heimlich è una tecnica di primo soccorso per rimuovere un’ostruzione delle vie aeree, che costituisce un’efficace misura per risolvere in modo rapido molti casi di soffocamento. La manovra prende il nome dal medico statunitense Henry Heimlich, che per primo la descrisse nel 1974.

Il soccorritore esegue la manovra di Heimlich utilizzando mani e braccia per esercitare una serie di rapide e profonde pressioni sull’area addominale del paziente, tra sterno e ombelico, dirigendo la spinta verso l’alto in modo da comprimere il diaframma. Ciò provoca la compressione dei polmoni, esercitando così una spinta pneumatica sull’oggetto che ostruisce la trachea, in modo da provocarne l’espulsione. In sostanza ciò rappresenta un potente e artificiale colpo di tosse.

Della capacità di Wilma nell’eseguire la manovra di Heimlich, la Marcuzzi racconta: «Wilma ha fatto il corso di pronto intervento quando studiava in America e ieri ha avuto la prontezza e la capacità di fare la manovra di Heimlich in pochi secondi. E mi sono ripromessa di impararla, perchè davvero si può salvare la vita di una persona in poco tempo. E questo è un grande giorno (dopo) per me e sono davvero grata a questa donna. Si cara Lady, questo post è tutto tuo, è da ieri che ti bacio e ti abbraccio e continuerei a farlo per ore, anche perchè sei pure una gran gnocca!»

Alessia Marcuzzi conclude il suo post con la solita ironia che la contraddistingue: «P.S. Comunque dí la verità, lo hai fatto anche perchè senza di me ti saresti dovuta sorbire quel tipo colorato ancor di più, e questa non è cosa buona e giusta. Grazie davvero, forever».

I messaggi degli amici sui social

In tanti hanno commentato il post della Marcuzzi, la giornalista Francesca Barra scrive «Mamma Mia! Felice per te e hai fatto bene a parlarne! Io mi ero ripromessa di imparare la manovra, non rimanderò più!». Mara Venier grande amica di Alessia Mrcuzzi scrive: «Amore mio che paura, un bacione a Wilma».