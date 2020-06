Alessia Marcuzzi furiosa sui social: “Sono indignata, squallidi e indecenti”… Cosa è accaduto per far sbottare in questo modo la bella conduttrice di Temptation Island Vip? Vediamo di scoprire cosa è successo.

Amaro sfogo di Alessia Marcuzzi sui social contro i webeti

Come sicuramente già saprete, Mediaset ha confermato la bionda e sinuosa Alessia Marcuzzi al timone della terza edizione del docu-reality dei sentimenti Temptation Island Vip. Quindi da settembre torna la Marcuzzi e sarà lei a guidare il racconto delle coppie, tutte vip, del programma di canale 5 prodotto da Fascino.

La conduttrice di Temptation Island Vip contro gli haters dei social

Il tutto parte da un post della Marcuzzi su Instagram in cui in collegamento con tre dottoresse spiega alcuni suoi prodotti di bellezza. La didascalia del video IG dice: “Ecco Laura, Renata e Patrizia, le cosmetologhe e chimiche che hanno creato per me le formule dei miei prodotti @lucebyalessiamarcuzzi. Un team fantastico di donne che vi spieghera’ nel dettaglio la filosofia e le proprieta’ dei miei prodotti. Grazie come sempre per la fiducia!!!

Le tre dottoresse in collegamento video hanno ricevuto una valanga di insulti e improperi dai soliti leoni da tastiera che hanno criticato l’aspetto fisico delle tre donne. Al che la conduttrice si è ribellata e ha difeso a spada tratta le tre dottoresse.

Il duro sfogo di Alessia Marcuzzi su Instagram

Alessia ha chiesto pubblicamente scusa alle sue tre ospiti, per i commenti offensivi ricevuti da alcuni utenti:

Come vi permettete di scrivere quelle cose indegne con questa cattiveria e leggerezza? Io sono indignata. È stata la prova di quello che succede sempre alle donne, orrore totale. Mi ha veramente sconvolto, questi uomini che sono così piccoli che scrivono delle cose indecenti a delle persone che lavorano seriamente. Io mi sono sentita in imbarazzo totale e voglio chiedere scusa pubblicamente alle mie ospiti perché le ho invitate io. Commenti da parte di alcuni uomini così brutti, sgradevoli, maleducati e meschini che davvero io vorrei che la Polizia Postale potesse identificare queste persone.

La Marcuzzi non è nuova a commenti pesanti e squallidi da parte degli haters, basti pensare come l’hanno trattato durante la conduzione dell’Isola dei Famosi per il famoso Canna Gate. E difatti la conduttrice continua:

Io sono abituata, me lo dicono sempre e non ci faccio più caso ma vorrei veramente che qualcuno facesse qualcosa.

Sarebbe veramente il caso di fare qualcosa perché non se ne può più di questa gente ignorante che in pieno delirio di onnipotenza social si permette di insultare solo per soddisfare le proprie frustrazioni.