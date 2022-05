Grandi novità per due protagoniste della tv italiana: Alessia Marcuzzi ed Elisa Isoardi. Le due conduttrici sono pronte a sbarcare sulla seconda rete della Tv di Stato con due nuovi programmi. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta.

Alessia Marcuzzi ed Elisa Isoardi: in arrivo due programmi tv per loro in onda su Rai 2

Qualche tempo fa, il sito Dagospia aveva anticipato la notizia riguardante l’esistenza di una trattativa tra la Rai e Beppe Caschetto, potente manager della conduttrice Alessia Marcuzzi. Come tutti ricordiamo, la Marcuzzi qualche tempo fa, attraverso i social, aveva annunciato la separazione dopo 25 anni di onorata carriera dal gruppo televisivo Mediaset.

A quanto pare, secondo il sito Dagospia, Alessia Marcuzzi sarebbe pronta a sbarcare su Rai2. Secondo il sito, la conduttrice dovrebbe arrivare sulla seconda rete della Tv di Stato con un nuovo programma in onda da novembre prossimo in prima serata. Si tratterebbe di un format nuovo prodotto da Endemol Shine, con la messa in onda di cinque/sei puntate.

Elisa Isoardi sbarca alla domenica pomeriggio di Rai 2

Sempre Dagospia nelle scorse settimane aveva annunciato il ritorno in Rai della conduttrice Elisa Isoardi. Dopo la sua esperienza alla conduzione de La Prova del Cuoco, storico programma in onda su Raiuno e portato al successo da Antonella Clerici, la Isoardi aveva partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle in onda su Rai 1 e L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5.

Per la bella Elisa, a quanto pare è previsto un nuovo programma su Rai2 collocato alla domenica pomeriggio. Si tratterebbe della messa in onda di una trasmissione senza studio, ma con la formala “on the road”. Il nuovo programma condotto dalla Isoardi dovrebbe andare in onda dopo Il Provinciale condotto da Federico Quaranta.

Elisa Isoardi, Maria De Filippi e Mara Venier: le signore della domenica pomeriggio

La Isoardi andrà quindi a scontrarsi con due regine del piccolo schermo: Mara Venier in onda su Rai1 con Domenica In e Maria De Filippi in onda su Canale 5 con la nuova edizione di Amici.