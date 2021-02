Sarà Alessia Marcuzzi la nuova conduttrice di Scherzi a Parte. E’ questa la news di oggi. L’annuncio inaspettato è giunto su Tv8 in mattinata. Cosa è accaduto? Ecco tutte le anticipazioni. Se l’Isola dei Famosi è passata in mano a Ilary Blasi, amica e collega, la Marcuzzi pare dunque non restare a guardare. Mediaset le ha affidato un altro programma molto importante.

Alessia Marcuzzi a Scherzi a Parte: la notizia del giorno

Questa mattina, lunedì 22 febbraio 2021, all’interno di Ogni mattina, il programma televisivo di Tv8 condotto da Adriana Volpe, il giornalista ed esperto di gossip Santo Pirrotta ha svelato a tutti la presenza di Alessia Marcuzzi alla conduzione di Scherzi a Parte.

Si attendono dunque ancora le conferme ufficiali in merito a questa news.

Dopo aver perso la conduzione dell’Isola dei Famosi, il reality Mediaset passato nelle mani di Ilary Blasi, la Marcuzzi non avrà comunque motivo di perdersi d’animo. Si prospetta per lei una stagione ricca di impegni televisivi. Quali? Come sappiamo la conduttrice è stata confermata insieme a Nicola Savino al timone de Le Iene. Oltre a questo programma, poi, avrà l’onere e l’onore di riportare sull’ammiraglia Mediaset uno dei programmi di scherzi più amati del passato.

Scherzi a Parte, infatti, ha fatto la storia di Mediaset. Per anni e anni i telespettatori hanno seguito, scherzo dopo scherzo, le vicissitudini capitate ai Vip presi di mira.

Chi condurrà con la Marcuzzi? Ancora non si sa. Non è detto che al timone dell’irriverente show non possa esserci solo lei. Si attendono news ufficiali in merito. Di sicuro la curiosità è tanta.

Alessia Marcuzzi fra le polemiche: i commenti al GF VIP

In queste ultime settimane, per via dei suoi commenti sui protagonisti del GF VIP, Alessia Marcuzzi è finita nell’occhio del ciclone. Cosa è accaduto?

In molti hanno pensato che vi fosse lei dietro la partecipazione di Carlotta Dell’Isola, ex protagonista di Temptation Island, programma condotto proprio da Alessia Marcuzzi. La conduttrice si è beccata numerose critiche dai detrattori di Carlotta. Sono in molti che non hanno capito come mai Carlotta fosse in mezzo ai vip, ma anche come mai la scelta fosse ricaduta proprio su di lei visto che nella casa non è riuscita a farsi conoscere e a farsi vedere dal pubblico così come era successo a Temptation.

Io che raccomando Carlotta? Ma la follia🤦‍♀️

Ho conosciuto Carlotta a TI, non l’avevo mai vista prima. Finito tutto le ho scritto su DM perche’ mi faceva ridere e ci siamo viste. E’ stata chiamata al #GFvip indipendentemente da me.

Ma chi e’ questa che racconta ste buffonate? — Alessia Marcuzzi (@lapinella) February 1, 2021

Altre critiche sono piovute sulla Marcuzzi per via di alcuni commenti sui protagonisti del GF VIP. Il suo sostegno a Giulia Salemi non è passato inosservato ed è finito oggetto di altre polemiche sui social.