Shaila Gatta è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. Da quando è entrata nella casa, non ha perso occasione per far parlare di sé: dal flirt iniziale con Javier Martinez, alla storia d’amore tormentata con Lorenzo Spolverato dalle discussioni accese con Helena Prestes fino agli scivoloni a ripetizione. Insomma, Shaila sta dimostrando di avere un’innegabile capacità di attirare l’attenzione su di sé e questo il pubblico lo ha capito molto bene. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Alessandro Zarino, ex di Shaila Gatta. I due sono stati insieme dal 2022 per un anno e mezzo, poi tra loro è finita con un messaggio e da allora non si sono più sentiti.

Alessandro Zarino, intervista all’ex fidanzato di Shaila Gatta

Nella casa del Grande Fratello, la storia tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sta continuando a far discutere. C’è chi come Stefania Orlando è convinto che si tratti di una coppia da reality in cui non ci sia un vero sentimento. In merito alla loro storia, Alessandro pur senza sbilanciarsi, ha dichiarato: “All’inizio ho seguito di più il loro percorso nella casa perché si parlava di loro dappertutto, anche sui social. Non guardo molto la tv. Non so dire se sia una storia vera oppure falsa però posso dire che all’interno della casa le emozioni sono amplificate. Possibile anche che il sentimento che loro dicono di provare sia meno intenso rispetto a quello che è nella realtà”.

Shaila Gatta è stata spesso attaccata dagli altri concorrenti che l’hanno dipinta come arrogante e maleducata. A tal proposito, Alessandro fa notare: “Shaila vuole primeggiare ed è disposta a tutto pur di arrivare da qualche parte”.

Per Alessandro quella con Shaila è stata una storia importante. Dopo l’amicizia, tra loro è sbocciato un sentimento che li ha portati a stare insieme per circa due anni. Una relazione vissuta lontano dai riflettori che però è poi naufragata e Alessandro esprime ancora oggi un pizzico di delusione: “Credo che la storia con Shaila sia stata importante solo per me visto che è sparita dopo un anno e mezzo di relazione. La verità è che non si è andati d’accordo. Lei ha deciso di mollare il colpo in una situazione difficile quando io avevo bisogno di lei. Ha preferito andare da qualche altra parte. Lei non voleva fare altro nella vita mentre io avevo il mio progetto. Ha voluto seguire la sua strada”.

Nella casa del Grande Fratello, parlando dei suoi ex, Shaila Gatta si è lasciata andare ad una dichiarazione che ha sconvolto tutti. Ha detto che i suoi ex le rubavano i soldi e che lei ha sempre pagato per tutti. A tal proposito, Zarino ha così commentato: “Sicuramente non si riferiva a me perché io ci ho solo rimesso nella relazione e anche nell’economia. Lei può dire quello che vuole ma la famiglia sa benissimo quello che ho fatto per lei. Shaila ha avuto molti compagni nella sua vita che l’hanno trattata bene ma lei fa sempre la parte della vittima e finire per fare di tutta l’erba un fascio. Lei di solito scappa dalle responsabilità e a volte finisce per fare la libertina ma è solo un modo per proteggersi”.

I rumors sull’ingresso al Grande Fratello

Considerando che il Grande Fratello regala spesso sorprese inaspettate, in questi mesi alcuni rumors vedevano l’ingresso di Alessandro Zarino. Sicuramente avrebbe potuto portare scompiglio viste le dinamiche che si sono create all’interno della casa. Ai nostri microfoni, Zarino ha però chiarito: “Mi piacerebbe partecipare ma non in questo contesto in visto che c’è la mia ex compagna. Non sono mai stato contattato, si è vociferato di un mio ingresso ma nulla di fatto”.

In futuro però Alessandro sogna di partecipare a due reality, l’Isola dei Famosi o Pechino Express: “Sono due reality che mi piacciono molto e che seguo”.

L’esperienza a Uomini e Donne

Alessandro Zarino è stato tronista a Uomini e Donne nel 2019. Il suo percorso si era concluso con una scelta estemporanea in cui aveva rimediato il no di Veronica Burchielli. In merito alla sua esperienza nel dating show di Canale 5 ha ricordato: “E’ stata la mia prima esperienza televisiva e ho provato un mix di emozioni. Ho conosciuto molte persone, mi sono messo in gioco in un ambiente nuovo ma mi sono trovato anche in situazioni strane riguardo alle persone che ho incontrato in questo percorso”.

Sulla possibilità di tornare come tronista a Uomini e Donne, ha dichiarato: “Non lo so ma se dovessi tornare lo farei con una consapevolezza diversa”.