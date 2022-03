Alessandro Verdolini, ex corteggiatore di Andrea Nicole nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, vuole voltare pagina dopo la delusione di non essere stato la scelta di Andrea Nicole. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Alessandro e con lui abbiamo parlato del percorso fatto all’interno del programma Uomini e Donne, delle ultime dichiarazioni su di lui fatte dalla stessa Andrea Nicole e del rapporto di amicizia, momentaneamente interrotto con Samuele, suo grande amico all’interno di Uomini e Donne. Con Alessandro abbiamo parlato anche dei suoi interessi televisivi e della possibilità di prendere parte a un reality. Sulle questioni di cuore invece il bel Verdolini ci rivela che Jessica Selassié, vincitrice del Grande Fratello Vip 6, potrebbe essere la ragazza giusta per lui. Sarà una dichiarazione d’amore verso la vincitrice del GFVIP?

Alessandro Verdolini, l’intervista esclusiva

Alessandro Verdolini, che esperienza è stata quella a Uomini e Donne?

“Una bellissima esperienza che mi ha fatto crescere molto. A parte l’epilogo finale è un’esperienza che rifarei sicuramente. Diciamo che nel complesso è andata bene”.

Parlando proprio delle epilogo finale, c’è qualcosa che vuoi replicare ad Andrea Nicole, che ha dichiarato che non era sua intenzione prenderti in giro?

“Apprezzo che comunque abbia avuto queste sue parole su di me, ma non le credo. Due giorni prima andava tutto bene, poi abbiamo visto quello che è successo. Da parte mia non le credo e al momento non perdono il suo gesto”.

Ti piacerebbe tornare a Uomini e donne come tronista?

“Se ci fosse la possibilità di tornare, sicuramente è una cosa che valuterei e prenderei in considerazione, adesso non saprei dirti né si né no. Però posso dirti che è una cosa che valuterei”.

C’è un reality che ti piacerebbe fare?

“Mi piacerebbe partecipare a Pechino Express, è un programma che seguo moltissimo. Anche l’Isola dei Famosi e il GFVIP sono programmi che comunque seguo molto. Pechino Express è quello che mi incuriosisce particolarmente”

Chi porteresti con te a Pechino Express?

“Be adesso mi cogli un po’ impreparato. A Uomini e Donne avevo legato molto con Samuele, qualche mese fa ti avrei risposto forse con lui, saremmo stati una bella coppia. Adesso ci siamo allontanati, dovrei pensarci”.

Come mai vi siete allontanati?

“Il fatto che lui poi sia stato scelto da Roberta, la quale è molto amica di Andrea Nicole, questo ha sicuramente un po’ influito il suo avvicinarsi alla scelta di Andrea Nicole, quindi c’è stato un po’ un allontanamento, perchè poi Samuele aveva una considerazione di lui diversa da quella che sto vedendo adesso. Vediamo, magari questo rapporto prima o poi si potrà ricucire. Io lo spero perchè di Samuele ho sempre la stessa considerazione. Per me rimane il Samuele che ho conosciuto nel programma”.

Del Grande Fratello Vip qual è il personaggio che più ti è piaciuto e quale quello che ti ha deluso?

“Il personaggio che più mi è piaciuto è sicuramente Jessica, una ragazza molto dolce, pacata, che potrebbe fare al mio caso anche nella vita di tutti giorni. Mi ha deluso invece Barù, perchè Jessica gli ha dato tantissime attenzione mentre forse lui si è avvicinato a lei solo per arrivare in finale”.

Note: Intervista rilasciata prima della finale del Grande Fratello Vip 6.