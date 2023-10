Legato a una sedia e con chiari segni di pestaggio, così avevamo lasciato l’ispettore Lojacono – interpretato da Alessandro Gassman – nell’ultima puntata di “I bastardi di Pizzo Falcone 3” andata in onda due anni fa. Ma sappiamo ormai bene che Lojacono è un duro, e sicuramente troverà il modo di uscire da quella situazione “scomoda”. Doppio ritorno per Alessandro Gassman, che oltre a I bastardi di Pizzo Falcone 4 si prepara a tornare sul piccolo schermo con Un professore 2.

I bastardi di Pizzo Falcone 4, quando in TV

L’ispettore Lojacono finisce sempre per trovarsi in situazioni pericolose, e se in “I bastardi di Pizzo Falcone 2” lo avevamo lasciato alle prese con un’esplosione, la terza serie si è conclusa con Lojacono segnato da evidenti segni di pestaggio. Tuttavia anche stavolta riuscirà a uscire da questa situazione “scomoda”. A rivelarlo è lo stesso Alessandro Gassman – che interpreta l’ispettore – preannunciando che la quarta serie sarà particolarmente ricca di sorprese e cambiamenti. Il figlio di Vittorio Gassman ha dichiarato di essere molto legato a questa serie, tratta dai libri di Maurizio De Giovanni che, al di là del rapporto professionale, è un amico.

Poi c’è Napoli – ha dichiarato Gassman – che a differenza di altre serie tv in cui è una città senza speranza, qui, seppur nel dramma, è rappresentata nella sua bellezza, coi quartieri del centro storico e i palazzi aristocratici. Un luogo come non ce n’è altri al mondo, una meraviglia del nostro Paese.

Curiosi di sapere come Lojacono uscirà da questa situazione drammatica? L’appuntamento è per il prossimo 23 ottobre, quando inizierà la nuova stagione.

Alessandro Gassman torna a interpretare Dante Balestra in Un Professore 2

«Balestra è il prof che tutti avremmo voluto avere». Questo è stato il commento di Alessandro Gassman nel descrivere il professore di filosofia protagonista della serie. L’attore ha detto che il personaggio gli piace perché gli permette di parlare in prima serata sulla TV di Stato di filosofia e di ragazzi, utilizzando il metodo della commedia, che gli si addice. In Un Professore 2 troveremo tre nuovi studenti e altri 12 filosofi di cui parlare.

La seconda stagione prenderà il via il prossimo 16 novembre su RaiUno.

Alessandro Gassman si sente più poliziotto o prof?

I bastardi di Pizzo Falcone 4 poi Un Professore 2. Alessandro Gassman sorride davanti alla maratona che lo vedrà prima indossare il giubbotto antiproiettile dell’ispettore Lojacono e subito dopo insegnare filosofia ai ragazzi del liceo entrando nella mente e nella vita del professor Dante Balestra.

Alla domanda “quale dei due personaggi la rappresenta meglio?” Gassman ha risposto affermando che gli piacerebbe avere il coraggio dell’ispettore Lojacono e l’intelligenza di Balestra.