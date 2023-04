Alessandro Cecchi Paone insieme al suo compagno Simone Antolini sono una delle tre coppie che parteciperanno a questa edizione dell’Isola dei Famosi in onda su Canale 5 a partire da lunedì 17 aprile. Il noto giornalista e conduttore torna per la terza volta in Honduras ma questa volta lo fa per mettersi in gioco con il suo nuovo fidanzato. Ma chi è Alessandro Cecchi Paone? Conosciamolo meglio in base alle informazioni raccolte in rete su di lui.

Chi è Alessandro Cecchi Paone, concorrente dell’Isola dei Famosi

Alessandro Cecchi Paone nasce a Roma il 16 settembre del 1961. Si laurea in scienze politiche e si trasferisce in Spagna dove conosce sua moglie Cristina Navarro. Il matrimonio durerà sette anni e soltanto dopo dichiarerà la sua omosessualità. Diventa giornalista e conduttore di diversi programmi e telegiornali prima per la Rai e poi per Mediaset. Il grande successo arriva con la conduzione di due programmi su Rete 4: Appuntamento con la storia e La macchina del tempo. Ricopre inoltre il ruolo di direttore del canale culturale Marcopolo e nel 2016 è stato per alcuni mesi vicedirettore del TG4.

La carriera universitaria

Alessandro Cecchi Paone è anche un docente universitario di diverse facoltà in giro per l’Italia. Insegna Marketing della comunicazione culturale alla Bocconi e all’Università Ca’ Foscari a Venezia; Teoria e tecnica del documentario turistico presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e per l’Università telematica internazionale UniNettuno; Scrittura per la produzione documentaristica presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Insegna anche Documentazione scientifica all’Università degli Studi dell’Insubria di Como e presso la facoltà di Scienze della comunicazione all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale.

Vita privata e curiosità

Alessandro Cecchi Paone ha più volte provato la carriera politica partecipando alle elezioni con diversi partiti. È molto attento all’ambiente ed è iscritto al WWF Italia, del quale è stato anche consigliere nazionale. Sui social ha conosciuto il suo attuale fidanzato Simone, di 39 anni più giovane. Ha già partecipato due volte all’Isola dei Famosi, nel 2007 si ritirò dopo cinque settimane per motivi personali mentre nel 2012 viene eliminato nel corso della sesta puntata. Nel 2014 salva dal fallimento la squadra di calcio del San Vito Positano. Nel 2018 partecipa alla terza edizione del Grande Fratello Vip (vinta da Walter Nudo) ma viene eliminato alla decima puntata.

Alessandro Cecchi Paone Instagram

Alessandro Cecchi Paone conta su instagram circa 29 mila follower. Il suo account ufficiale per seguirlo è: @cecchi.paone.