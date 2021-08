Alessandro Cattelan è in vacanza, in attesa del doppio debutto: a settembre su Rai 1 con il nuovo show dal titolo “Da Grande” con due prime serate il 19 e il 26 settembre, e prossimamente su Netflix, con un nuovo format televisivo intitolato “Una semplice domanda”. Il conduttore anticipa alcune novità tra le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni.

Alessandro Cattelan, doppio debutto: su Rai 1 e su Netflix

Sulla piattaforma Netflix, Alessandro Cattelan debutterà con il format “Una semplice domanda”. Un docu-show in otto episodi disponibile su Netflix entro la fine del 2021. Come per “Da Grande” che andrà in onda su Rai 1, anche “Una semplice domanda” è prodotto da Fremantle.

“Una semplice domanda”: il nuovo programma su Netflix

Al settimanale Cattelan racconta la nascita dell’idea del nuovo format targato Netflix dal titolo “Una semplice domanda”: «Una sera io e mia figlia Nina guardavamo il cielo e parlavamo dei tipi di desideri da esprimere vedendo una stella cadente. Io ho detto: “La vostra felicità”. Lei mi ha chiesto: “Come si fa a essere felici?”. Non sapevo cosa dire. Ci ho riflettuto e questo è stato lo spunto per “Una semplice domanda”.

In questa nuova avventura Cattelan affronterà temi di vario genere come: la ricchezza, l’amore, il possesso, la gelosia, la spiritualità, la religione e molti altri. Il format ha le sembianze di un docu-show, dove Cattelan viaggerà in Italia e all’estero intervistando e condividendo esperienze uniche con personaggi che lo aiuteranno a trovare le risposte alle sue domande.

“Da Grande”: il nuovo show su Rai 1 di Alesandro Cattelan

Nell’intervista Cattelan parla anche del programma “Da Grande” che andrà in onda a settembre in prima serata su Rai 1 e dice: «È uno show puro, in cui tratteremo il tema della crescita, ci chiederemo cosa vuol dire essere grandi nel 2021. Ogni generazione ha la sua età. Quindi, oltre a essere uno show in cui si balla, si canta, si ride, si fa qualche riflessione proprio sul concetto dell’essere grandi, ci si chiede quali siano le prove da affrontare per essere definiti tali».

Il conduttore annuncia quindi esibizioni canore, di ballo e di travestimenti con la complicità dell’ospite di turno. Un’alternanza di più momenti, coinvolgendo vari personaggi che si integreranno nello show. Tra i primi ospiti del nuovo programma di Rai 1 ci saranno: Luca Argentero, Carlo Conti, Il Volo, Elodie e Antonella Clerici.