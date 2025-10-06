In occasione del decimo compleanno torna Alessandro Borghese Kitchen Sound, il format più gustoso della televisione italiana. Ecco la data di partenza, quando seguirlo e tutte le novità!

Alessandro Borghese Kitchen Sound 2025, la data di inizio su Sky Uno e in streaming su NOW

Al via da lunedì 6 ottobre 2025 la nuova stagione di Alessandro Borghese Kitchen Sound, il format culinario che vede il celebre chef tornare Sky Uno e in streaming su NOW. Un nuovo appuntamento fissato per l’ora di pranzo, per intenderci quella in cui lo stomaco comincia a cantare! Per festeggiare il decimo anniversario, Borghese ha pensato bene di tornare con una nuova stagione composta da 30 puntate nuove di zecca, suddivise in cinque filoni tematici.

Ogni puntata è una piccola festa, tra ricette, consigli da chef professionista e playlist musicali. Si parte con “Borghese al dente” che apre le danze con il piatto simbolo della cucina italiana: la pasta. Gli spaghettoni alla Norma diventano una vera opera d’arte: creme di melanzane, ricotta salata, datterini rossi e una guarnizione da applausi. Tutto rigorosamente con il tocco unico di Borghese, capace di trasformare un classico siciliano in un piatto elegante, godurioso e perfettamente replicabile a casa.

Alessandro Borghese Kitchen Sound, tutte le novità

Ma non finisce qui, visto che per la decima edizione di Alessandro Borghese Kitchen Sound spazio anche a tani amici, colleghi e giovani talenti pronti a mostrare che la cucina non è solo tecnica, ma anche divertimento e creatività! Durante lo spazio “Fiori, foglie e Fusto” c’è il maître pâtissier Gianluca Fusto pronto a condividere con i telespettatori una “pasticceria poetica”. Non manca lo spazio dedicato ai giovani talenti con “Giovani Promesse” con la presenza di Giacomo Lovato e Guido Paternollo, due giovani chef milanesi.

Per tutti gli amanti del gelato non poteva mancare l’appendice “Gelato non convenzionale” con la presenza dei maestri gelatieri d’Italia. In studio ci sono: Stefano Cecconi, Simona Papagno, Patrick Andreoli, Matteo Boscardin e Gabriele Manzi. Infine a a chiudere il cerchio Roberto Di Pinto, chef stellato del ristorante “Sine” di Milano.

L’appuntamento con Alessandro Borghese Kitchen Sound è dal lunedì al venerdì alle ore 13, tra canzoni e mestoli, su Sky Uno e in streaming su NOW.