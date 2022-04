La tv è piena di programmi di cucina e di chef o aspiranti tali che si mettono in gioco, eppure non se ne riesce a fare a meno. Il cibo, si sa, muove il mondo più dell’amore. Ecco, allora, che arriva un nuovo cooking show con lo Chef Alessandro Borghese. Di seguito scopriamo la data di inizio, la rete su cui sarà trasmesso ed il cast.

Alessandro Borghese in Celebrity Chef: quando in TV

Il cooking show Alessandro Borghese Celebrity Chef andrà in onda su Tv8 a partire dal 2 Maggio alle ore 20:30. Alessandro Borghese rileva il testimone dell’access prime time da Max Giusti e dalla sua prima edizione di Guess My Age – Indovina L’età.

Si tratta di un programma che mette alla prova volti noti della tv con una forte passione per la cucina. Tra i fornelli del ristorante di Alessandro Borghese, Il Lusso della Semplicità, i concorrenti saranno capaci di realizzare piatti degni di nota?

L’idea di Alessandro Borghese Celebrity Chef nasce proprio dal sentirsi dire dai Vip che sanno cucinare. Alessandro Borghese ha annunciato l’inizio del programma attraverso queste parole sul suo profilo Instagram che conta oltre 1.9 mln di follower:

“Amici, ci siamo. Dal 2 maggio alle 20,30 su TV8 inizia Alessandro Borghese Celebrity Chef. Le celebrità adorano cucinare. Mi dicono, Ale so fare i cannelloni, so fare le polpette, so fare la frittura. Assaggia la mia cacio e pepe, è buonissima. Che fai, non assaggi il mio bignè? E allora ho detto una cosa: sai che c’è, diamogli un ristorante!”

Alessandro Borghese Celebrity Chef, il cast: i nomi delle coppie del cooking show

Il cast di Alessandro Borghese Celebrity Chef vede sfidarsi delle coppie che dovranno preparare un menù speciale per i giudici dal palato più che fine.

I giudici di quest’edizione sono:

lo chef Enrico Bartolini (4 stelle Michelin nel 2016)

(4 stelle Michelin nel 2016) Angela Frenda (giornalista de Il Corriere della Sera)

(giornalista de Il Corriere della Sera) e il padrone di casa Borghese.

Le coppie di Celebrity Chef:

Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Aurora Ramazzotti e Jake La Furia

Enrico Bertolino e Melissa Satta

Fatima Trotta e Gherardo “Barù” Gaetani

Queste quattro coppie sembrano ben assortite. Ci sono l’amore, la musica, la comicità e l’esperienza di settore. Tutti ottimi presupposti per portare in tv un cooking show leggero e ben costruito.

Tra tutti i nomi spicca quello di Barù reduce dal terzo posto al Grande Fratello Vip. Dalla fine dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia, si è visto solo a Verissimo e il pubblico che lo sostiene soprattutto su Twitter non vedeva l’ora di ritrovarlo nel suo habitat. Al GF Vip iconiche sono state le sue grigliate. Sicuramente, non potrà non cucinare della carne anche se, Alessandro Borghese Celebrity Chef, andrà in onda di sera!