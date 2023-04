I Jalisse sbarcano all’Isola dei Famosi: Alessandra Drusian e il marito Fabio Ricci sono infatti alcuni dei concorrenti del reality in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 17 aprile. La voce femminile del duo darà il buongiorno ai naufraghi e porterà un po’ di musica sulle spiagge dell’Honduras. Ma chi è Alessandra Drusian? Conosciamola meglio in base alle informazioni raccolte su di lei in rete.

Chi è Alessandra Drusian, concorrente dell’Isola dei Famosi: voce femminile dei Jalisse

Alessandra Drusian nasce ad Oderzo (in provincia di Treviso) il 18 maggio del 1969. Subito viene notata per la sua bravura canora e partecipa, vincendo, a diversi concorsi musicali tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Nei primi anni ’90 fa alcune apparizioni in tv e viene lanciata da Pippo Baudo, scopritore dei talenti, nel corso del programma Gran Premio.

Nel 1990 arriva la svolta quando incontra in una casa discografica quello che diventerà, qualche anno dopo, il suo partner nella vita e nel lavoro: Fabio Ricci. I due infatti nel 1994 decidono di fondare i Jalisse, nome che deriva da un personaggio (Jaleesa) della serie tv Tutti al college.

Il duo compone diversi brani e nel 1995 partecipa a Sanremo Giovani con Vivo ma il successo arriva con la vittoria del Festival nel 1997 con la canzone Fiumi di Parole. I Jalisse ottengono con quel brano anche un altro importante riconoscimento: il Leone d’argento come autori (Alessandra Drusian e Carmen Di Domenico per il testo, Fabio Ricci per la musica). Partecipano anche All’Eurovision Song Contest a Dublino dove si classificano quarti.

Il duo da quale momento inizia a suonare in giro per il mondo e prova ogni anno con una nuova canzone a partecipare al Festival di Sanremo ottenendo però solo rifiuti: come dichiarato dai Jalisse, per ben 26 volte.

Alessandra Drusian tra cinema e tv

La Drusian nel 2001 recita nella commedia musicale Emozioni, con la regia di Sergio Japino. Nel 2014 si presenta al programma The Voice of Italy con una canzone di Cocciante ma non viene scelta da nessuno dei quattro giudici. Quattro anni dopo, insieme al marito prova l’avventura di Ora o mai più, condotto da Amadeus su Rai1. Il duo vince la terza puntata e si piazza secondo nella classifica generale. Alessandra Drusian ci riprova partecipando all’ottava edizione di Tale e Quale Show classificandosi seconda. Stesso piazzamento per lei in Tale e quale show – Il torneo.

Vita privata e curiosità

Alessandra Drusian si è sposata con Fabio Ricci nel 1999 e parteciperà con lui come concorrente dell’Isola dei Famosi. I due hanno due figlie che si chiamano Angelica e Aurora. Nel 2000 pubblica un brano da solita, I’ll Fly, distribuito solo digitalmente.

Alessandra Drusian instagram

Il suo profilo instagram conta circa 4 mila follower. Per seguirla: @alessandradrusianaofficial.