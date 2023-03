La coreografa e maestra di danza della scuola di Amici, Alessandra Celentano è stata ospite della puntata del programma Stasera c’è Cattelan, andata in onda ieri in seconda serata su Rai 2. Durante il programma condotto da Alessandro Cattelan, la Celentano è tornata a parlare del Noce Moscata Gate e dell’evoluzione dei ragazzi del talent di Maria De Filippi. A fine intervista, la maestra si è esibita anche in un ballo sulle note del tormentone “Bellissima” di Annalisa.

Alessandra Celentano ospite a Stasera c’è Cattelan parla di Amici e balla “Bellissima”

Alessandro Cattelan nel corso dell’intervista ad Alessandra Celentano, ospite di Stasera c’è Cattelan, ha colto l’occasione per sapere cosa è accaduto la notte di capodanno nella scuola di Amici, e del famoso Noce Moscata Gate: “Io quest’anno sono venuto ospite ad Amici e sono capitato nella puntata del noce moscata gate. Voi non avete mai detto cosa è successo davvero. Si è capito che questi ragazzi ne hanno combinata un po’ una grossa. Io sono stato in studio dieci minuti e poi per due settimane di fila tutti chiedevano a me cosa era successo ad Amici. Io dicevo ‘ragazzi io sono stato lì solo cinque minuti’. Questo è stato un argomento di cui si è discusso molto. Dai dimmelo solo a me all’orecchio che voglio saperlo”.

La risposta di Alessandra Celentano sul “Noce Moscata Gate” ad Amici

Cattelan ha provato a estorcere qualche dettaglio, ma la Celentano ha cambiato discorso parlando dell’evoluzione dei ragazzi di Amici: “Sto dissimulando. Ironizzo facendo un colpo di tosse perché è una cosa orrenda. Se i concorrenti delle vecchie edizioni di Amici erano più ingenui in senso buono? Secondo me è un po’ inevitabile che siano diversi. Perché i ragazzi di oggi crescono con una trasmissione come Amici, la seguono da quando sono proprio piccoli. Quindi imparano anche cose, vedono e si evolvono anche loro. Sicuramente c’è stata un’evoluzione del programma e dei ragazzi. La cosa bella è che non è mai una cosa stantia, è sempre una cosa diversa. Questo per loro e anche per noi che diventa tutto più stimolante. Se accettano bene le critiche? Oddio le critiche sono difficili da accettare, ma ti toccano”.

Video: Alessandra Celentano a Stasera c’è Cattelan balla “Bellissima”

Sul finire dell’intervento di Alessandra Celentano in trasmissione, Alessandro Cattelan le ha domandato se le piacessero i balli di gruppo, trovando la risposta affermativa da parte della sua ospite. A quel punto il conduttore ha presentato in studio Joey Di Stefano e sua moglie Rina. Per chi non lo conoscesse, lui è il coreografo siciliano che, insieme alla sua dolce compagna, è diventato famoso sui social per le coreografie in cui fa ballare professionisti e non nelle piazze siciliane. Il primo tormentone che l’ha reso celebre è stata la coreografia di “Bellissima” di Annalisa. Ecco il video del momento mentre tutti ballano insieme.