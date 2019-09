In giorni delicati per Emma Marrone, ospite ad Amici Celebrities Alessandra Amoroso rivolge un sentito “Forza Emma!” alla cantante. Poco prima, però, la vincitrice dell’edizione 2009 di Amici di Maria De Filippi propone ai telespettatori anche un’esibizione sulle note della nuova canzone “Mambo salentino”. Ecco i video Witty tv – Mediaset tratti dalla seconda puntata, andata in onda sabato 28 settembre 2019 in prima serata su Canale 5.