Ale & Franz, un duo comico fra i più gettonati degli ultimi anni, si apprestano a festeggiare i 30 anni di carriera e hanno deciso di farlo in grande stile. Come? Con uno spettacolo di cui saranno i mattatori ovviamente, tre serate in tutto fra gag esilaranti e ospiti di grido. Lo show si chiama Raiduo: di seguito vi diciamo quando, dove vederlo in tv e vi diamo anche qualche anticipazione sugli ospiti.

Raiduo con Ale & Franz, lo spettacolo per festeggiare il trentennale della carriera

I milanesi Alessandro Besentini e Francesco Villa, meglio conosciuti come Ale & Franz, si sono conosciuti nel 1992. All’epoca ventenni, hanno stretto subito amicizia e dato vita ad un sodalizio artistico decisamente riuscito. Il duo comico Ale & Franz infatti, è fra i più amati dal pubblico in assoluto e lo abbiamo visto all’opera in molte trasmissioni di successo.

Ovvio che i trent’anni di carriera dovessero essere festeggiati come si conviene e cosa poteva esserci di meglio di uno show che li vede protagonisti insieme a colleghi e amici di una vita? Nelle tre serate previste di Raiduo ci saranno gli sketch classici della coppia di artisti (ebbene sì, anche quello della panchina!), le scenette che li hanno resi noti e popolari, ma anche tanti ospiti vip. Qualche nome? Max Tortora, Enzo Iacchetti, Roberta Morise, Francesca Chillemi solo per citarne alcuni e tanti, tanti altri.

Ad allietare i momenti più significativi inoltre, ci sarà la musica di Paolo Iannacci con la sua band. Insomma, come potete vedere, molta carne al fuoco e, di certo, tanto divertimento per tutti!

Quando e dove vederlo in tv

Raiduo, lo show in tre serate con cui Ale & Franz festeggiano i loro 30 anni di carriera, va in onda su Rai Due a partire da Lunedì 4 Dicembre in prima serata (inizio ore 21.20 circa). E voi, siete pronti a ridere?