Alda D’Eusanio su Instagram ha chiesto scusa a Laura Pausini. L’ex gieffina, squalificata dal reality condotto da Alfonso Signorini, ha condiviso sui social il suo messaggio alla famosa cantante. Così come pubblicamente aveva attaccato lei ed il compagno, ma soprattutto quest’ultimo, la D’Eusanio ha cercato di chiedere scusa pubblicamente in modo che il messaggio potesse arrivare a tutti quanti. E’ stato un modo questo per fare ammenda e mettere a tacere tutte le voci nate dopo le sue esternazioni nella casa più spiata d’Italia. La conduttrice si è detta profondamente pentita e rammaricata per quanto accaduto. Basterò tutto ciò a far terminare la faccenda o i legali della Pausini e del compagno procederanno con le pratiche?

Alda D’Eusanio e il post sui social: le scuse alla Pausini e al marito

Dopo settimane di silenzio, Alda D’Eusanio su Instagram ha scritto: “Voglio condividere con voi… Con quanti mi hanno perdonata e con quanti mi hanno additata, dopo un tempo forse opportuno, questo mio sentire. È il messaggio che ho scritto a Laura Pausini subito dopo aver compreso il dolore che le avevo arrecato”.

La D’Eusanio ha poi proseguito scrivendo: “Le ho scritto privatamente per cercare di rispettare quel dolore. E adesso lo rendo noto perché credo che le mie scuse debbano essere pubbliche, così come pubblica è stata la mia frase infelice, inopportuna e gratuitamente dannosa. Laura e Paolo, vi chiedo pubblicamente scusa. Umilmente, Alda“.

Insomma dopo aver mandato un messaggio privato a Laura Pausini, la D’Eusanio ha pubblicato le sue scuse alla famosa artista italiana per sistemare le cose anche con il grande pubblico. Le frasi pronunciate sulla Pausini e su suo marito, in fin dei conti, sono andate in onda in televisione e da lì sono rimbalzate su tutti i social e sui vari media.

Ora, con un post pubblico dunque la D’Eusanio ha iniziato a cercare di rimettere tutto apposto. Il suo pensiero è stato quello di far sapere a tutti coloro che avevano parlato di Laura e del marito a causa delle sue esternazioni, che quelle parole non rispecchiavano la realtà.

Nel messaggio all’Artista l’ex gieffina ha per l’appunto scritto: “Cara Laura, non so se questo sia il tuo telefono ma non posso fare trascorrere un altro minuto senza chiederti scusa. Scusa per averti recato un dolore. Scusa per avere creato tensione. Scusa per avere offeso tuo marito. Scusa per aver dato eco ad una chiacchiera cattiva che, per prima, aveva turbato e angosciato me. Sono contenta di sapere che la vostra è una coppia innamorata e serena. E che la vostra famiglia vive nell’affetto“.

Il post con le scuse

La denuncia e la squalifica dal GF VIP

Come si è arrivati a tutto ciò? Dopo essere già stata ripresa per alcune cose dette, dopo aver dovuto superare un televoto per rimanere in casa a causa di un termine utilizzato e che ha offeso anche il fratello di Mario Balotelli, Alda D’Eusanio ha accusato il marito di Laura Pausini di essere una persona violenta.

“Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera… Un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche un figlio. Pare che la crocchi di botte“.

Queste le parole della D’Eusanio mentre era dentro la casa del GF VIP. Una accusa pesantissima contro il marito di Laura Pausini. L’artista ha risposto tutelando la sua famiglia e dando mandato ai suoi legali. Poco dopo Mediaset l’ha immediatamente squalificata dal gioco.