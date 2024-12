Tra i talenti scoperti ad Amici di Maria De Filippi, Alberto Urso torna al centro della cronaca rosa, per la rivelazione di un momento difficile. In un’intervista intimista concessa ai microfoni di Verissimo, nel dettaglio, il cantante confessa di aver fatto i conti con il peso di una profonda solitudine.

Alberto Urso si racconta: le due facce della medaglia del successo

Tra gli allievi vincitori susseguitisi nella storia del talent show di Amici, Alberto Urso torna a raccontarsi, senza filtri, nella puntata del talk-show del sabato, datata 14 dicembre 2024: “Questo è un lavoro difficile. Ci sono dei momenti belli e altri bui che si affrontano”, fa sapere l’ex Amici, tra le luci e le ombre del mestiere, incalzato sui quesiti della conduttrice Silvia Toffanin. Nella rivelazione dell’altra faccia del successo, raggiunto con la partecipazione al talent di Maria De Filippi, così Urso ammette di essersi scoperto solo, quando ha iniziato a girare il mondo, da popstar del canto lirico.

Tra le dichiarazioni intimiste, non manca la mention del gruppo di cui é stato membro in una collaborazione di musica, oltre i confini del Belpaese. “Dopo Amici, che è stata un’esperienza meravigliosa e sono grato a Maria De Filippi che è come se fosse una mamma musicale e mi ha dato le ali –fa sapere– mi sono trasferito in Canada. Con i The Tenors abbiamo fatto più di centocinquanta concerti in giro per il mondo”.

Al di là del successo raggiunto come artista di risonanza internazionale, un inedito Alberto Urso non fa mistero di aver provato nostalgia degli affetti a lui più cari, come la famiglia. Questo, quando si é trovato a vivere lontano da casa, in particolare gli impegni artistici all’estero. Segno che il successo, spesso, può presentare il caro prezzo della solitudine, per un artista che sceglie di prestarsi, come veicolo di messaggi, attraverso l’arte, al servizio del pubblico.

Tra i retroscena e i progetti in cantiere, l’ex Amici presenta il nuovo singolo

E non manca neanche un emozionante ricordo familiare della nonna Rosetta: “Ho dormito con lei fino ai miei 18 anni- svela l’intervistato, tra i retroscena top secret-, e non me ne vergogno”. Ai microfoni di Verissimo, infine, il talento nel canto lirico scoperto ad Amici registra anche il momento della presentazione del singolo contenuto nel nuovo album, “Atlantide” in prospettiva per un nuovo tour in Italia. Il ritorno alla musica live, per lui, può dirsi tra i buoni propositi, in vista del nuovo anno 2025.

“Ho girato il mondo e, allo stesso tempo, mi sono sentito tanto solo. La solitudine non è bella ma, devo dire che mi ha aiutato -svela della sua riscoperta, Alberto Urso-, perché ho scritto un album in quel periodo che, poi, è stato prodotto in America e che promuoverò il prossimo anno. Con una serie di concerti in tutta Italia: 50 di preciso».