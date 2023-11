Alberto Matano è il nuovo vicedirettore dell’Intrattenimento Daytime della Rai. La notizia è stata data, a sorpresa, oggi pomeriggio, lunedì 20 novembre 2023 dal giornalista Francesco Giorgino, ospite a “La Vita in Diretta”, programma condotto proprio da Alberto Matano.

Alberto Matano, nuovo vicedirettore dell’Intrattenimento Daytime della Rai

La “direzione Intrattenimento Day Time” è la struttura che sovrintende alla realizzazione di tutti i programmi quotidianamente in onda nella fascia oraria che va dal mattino fino al pomeriggio.

Nonostante la nomina, il giornalista e conduttore tv Alberto Matano resterà comunque alla guida del programma di successo del pomeriggio di Rai 1 “La Vita in Diretta”, visti anche gli ottimi ascolti con cui il contenitore pomeridiano della prima rete della tv di Stato viene premiato dagli ascolti.

L’ex volto del Tg1, oggi conduttore tv di successo è tra i volti ormai storici di Viale Mazzini, nonché uomo di punta della rete ammiraglia “Rai 1”, tanto che qualche indiscrezione sulla possibile nomina vicedirettore dell’Intrattenimento Daytime aveva cominciato a filtrare a inizio del mese di ottobre.

Chi è Alberto Matano

Alberto Matano, nato a Catanzaro, il 9 settembre 1972, è un giornalista, autore televisivo e conduttore televisivo. Negli anni dell’università comincia a scrivere sul quotidiano Avvenire, poi, dopo la laurea in giurisprudenza (conseguita presso la Sapienza nel 1995), collabora con l’agenzia televisiva Rete News a Montecitorio. Nel 1996 supera la selezione per la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia.

La carriera televisiva comincia nel 1998 all’Agenzia ANSA nella redazione di Bloomberg Television. Diventa giornalista professionista nel gennaio 1999. Il primo contratto in Rai è al Giornale Radio. Nel 2007 Gianni Riotta lo chiama al TG1. Nel 2012 fa parte del cast di Unomattina Estate.

Conduce l’edizione 2015 del Premio giornalistico Marco Luchetta e I nostri angeli da Trieste. Sempre su Rai 1 ha presentato dal 2015 al 2017 il programma Nostra madre Terra da Assisi e dal 2016 presenta il Premio di giornalismo Biagio Agnes da Sorrento, prima con Francesca Fialdini e poi con Mara Venier. Sulla stessa rete conduce TG1 Referendum, sei puntate in access prime time con un confronto tra diversi esponenti politici sul referendum costituzionale del 2016. Successivamente diventa autore e conduttore di Sono innocente.

Nella stagione 2019-2020 conduce il contenitore pomeridiano di Rai 1 La vita in diretta, in coppia con Lorella Cuccarini. Dal settembre 2020 Matano continua la conduzione di La vita in diretta, questa volta in solitaria e con il ruolo di capo autore; continua anche a far parte del cast dello show Ballando con le stelle, in qualità di opinionista. Oggi è uno dei volti più amati di Ballando con le stelle.

Vita Privata

Il 28 ottobre 2021 durante la conduzione de La vita in diretta, commentando l’applauso dei senatori dopo la votazione negativa del ddl Zan, dichiara commosso come anche lui da giovane sia stato vittima di omofobia. Nel 2022, in un’intervista al Corriere della Sera, dichiara di avere un compagno e di volersi sposare. L’11 giugno dello stesso anno si uniscono civilmente.