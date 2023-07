Ultima puntata dell’edizione 2022-2023 de La vita in diretta di Alberto Matano. Il giornalista, promosso con grande successo al ruolo di conduttore televisivo, ha salutato i telespettatori dando appuntamento al prossimo anno, ma con una riflessione sul suo futuro in Rai. Ecco cosa ha detto.

Alberto Matano saluta La vita in diretta: “un immenso grazie a tutti”

Si è chiusa con i saluti finali di Alberto Matano l’ultima puntata de La Vita in Diretta. Il programma di successo, campione d’ascolti della fascia pre-serale di Raiuno, ha segnato la consacrazione del giornalista-conduttore. Da cinque anni, infatti, è al timone di uno dei programmi più seguiti dell’azienda di Viale Mazzini. Per la chiusura della stagione 2022-2023, Matano ha pensato ad un chiusura in grande stile sfilando dietro le quinte del programma e ringraziando tutto il team di professionisti con cui lavora.

“Un immenso grazie a tutte le persone che vedete qui, ognuno di loro ogni giorno dà un contributo fondamentale a questo racconto che facciamo. E se La Vita in Diretta è diventato il programma più visto del daytime è grazie al lavoro incredibile di ognuno di loro” – ha detto a gran voce Matano sulle note di “Che vita meravigliosa” di Diodato scelta come sigla della trasmissione.

Alberto Matano e il suo futuro in Rai: “non so cosa avverrà dopo la prossima Vita in diretta”

Non solo, Alberto Matano ha voluto ringraziare anche tutti i vertici Rai e ha dato appuntamento ai telespettatori di Rai1 alla prossima edizione de La Vita in Diretta, tra i pochi programmi confermati dalla nuova “Rai di stampo meloniana”. Il popolare programma di attualità, informazione, cronaca e spettacolo tornerà dopo l’estate da lunedì 11 settembre 2023 su Rai1.

Prima di salutare il pubblico, Matano ha fatto anche una riflessione lasciando intendere che la prossima stagione potrebbe essere per lui anche l’ultima:

Questo è un team straordinario, irripetibile, non so che cosa farò dopo la prossima Vita in Diretta, non so cosa avverrà, ma spero davvero di poter continuare e contare ancora nel mio cammino di persone, di professionisti, dei colleghi così, incredibili come questi.

Cosa succederà? Intanto La vita in diretta 2023-2024 è confermata da lunedì 11 settembre su Rai1.