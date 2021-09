La prima puntata de La Vita in diretta di Alberto Matano si è conclusa con una frecciata alla ‘rivale’ Barbara d’Urso? Il giornalista e conduttore televisivo è tornato al timone della storica trasmissione pomeridiana di Rai1, ma i suoi saluti finali non sono passati inosservati. Prima di salutare i telespettatori, il giornalista ha pronunciato delle parole in cui molti hanno visto un chiaro riferimento alla concorrenza. Cosa ha detto?

Alberto Matano frecciata a Barbara d’Urso

Il saluto di Alberto Matano durante la prima puntata de La Vita in diretta è terminato con una frecciata alla ‘rivale’ Barbara d’Urso? Per il pubblico dei social non ci sono dubbi: le parole del giornalista e conduttore di Rai1 erano rivolte alla regina del caffeuccio. La sfida tra ‘La vita in diretta’ e ‘Pomeriggio Cinque’ si ripropone anche quest’anno: da un lato Matano e dall’altro Barbara d’Urso.

Una competizione che quest’anno potrebbe farsi ancora più marcata visto il cambiamento radicale di ‘Pomeriggio Cinque’. Il programma di Barbara d’Urso, infatti, ha cambiato format diventando molto più sobrio e orientato all’informazione ed attualità. Per la serie: basta gossip becero e personaggi della fiera delle vanità. Un cambio di rotta che per molti è stato una copia della concorrenza. Proprio per questo motivo i saluti finali di Matano sono stati interpretati come una frecciata alla D’Urso!

Alberto Matano “La Vita in Diretta, quella vera”: stoccata a Pomeriggio Cinque?

Ma cosa ha detto Alberto Matano? Il conduttore de La vita in diretta nel salutare i telespettatori di Rai1 ha concluso dicendo: “la prima è andata. Vi aspetto domani qui alla Vita in Diretta“. Fin qui nulla di strano, se non fosse che Matano ha aggiunto: “La Vita in Diretta, quella vera! Ci vediamo domani“.

La frase ‘quella vera’ per molti telespettatori è stata letta come una stilettata alla concorrenza di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso visto il cambiamento di rotta del programma di Canale 5. Sui social sono tutti dello stesso parere. “Ha lanciato una frecciatina a Barbara D’Urso e al suo Pomeriggio 5 che quest’anno è tale e quale” ha scritto un utente a cui ha fatto eco un altro scrivendo “Pomeriggio 5 ha ripreso tutto il format di Rai1, Matano l’ha fatto notare“.

Che dire, frecciata o meno, è indubbio che Pomeriggio Cinque quest’anno assomigli tantissimo alla concorrenza. Chissà se la ex regina del caffeuccio risponderà a tono oppure lascerà scivolare la cosa!