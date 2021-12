Alberto Angela torna in tv la sera di Natale su Rai 1 con uno speciale Stanotte a Napoli. Una puntata esclusiva dedicata alla città partenopea e al suo fascino senza tempo. Lo speciale in onda alle ore 21:25 la sera del 25 dicembre 2021, anticipa l’appuntamento del 28 dicembre sempre su Raiuno, con la nuova stagione inedita, della serie Meraviglie, la penisola dei tesori: quattro puntate, dodici tappe di un itinerario fra arte e bellezze naturali del nostro paese.

Stanotte a Napoli con Alberto Angela la sera di Natale

Durante la presentazione di Stanotte a Napoli, avuta luogo ieri, lunedì 20 dicembre 2021 al Museo Archeologico Nazionale di Napoli alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, del direttore del Museo Paolo Giulierini, del direttore di Rai 1 Stefano Coletta e del direttore Coordinamento palinsesti Tv Rai Marcello Ciannamea, Alberto Angela della città di Napoli ha dichiarato:

“Napoli ha delle luci e delle ombre. Il nostro programma si concentra sulle luci, facendone vedere un riverbero che a volte non si considera. Questo programma serve anche a smontare i pregiudizi. Napoli è per l’Italia un pò ciò che l’Italia è per l’estero. Ci sono i luoghi comuni, ma poi devi conoscere, la conoscenza è la cosa più importante per demolire e smontare dei pregiudizi. Io a Napoli mi trovo bene, sono anni che vengo qui a lavorare. Non sono napoletano, anzi vengo dal Nord, sono piemontese, torinese addirittura, però mi trovo a mio agio, e questo vuol dire molto. Questo programma serve anche a smontare questi pregiudizi”.

Noi di SuperguidaTv, presenti alla conferenza stampa, abbiamo chiesto ad Alberto Angela se ci sono nuovi format televisivi, sempre dedicati alla cultura, che vorrebbe portare in tv. Alla nostra domanda Alberto Angela ha dichiarato:

“Questo lavoro che abbiamo realizzato con Stanotte a Napoli è tutto frutto di persone interne alla Rai, un lavoro a chilometro zero. È un lavoro che stiamo facendo da qualche anno e continueremo con questo tipo di format, magari inventandoci nuove idee sicuramente ma comunque continueremo su questa linea”.

Il direttore di Rai 1 Stefano Coletta dice: “È assolutamente un progetto di altissima qualità quello realizzato da Alberto con la sua squadra e in collaborazione con la Rai. Ogni volta che Alberto torna con un progetto-evento è un riconoscimento di quello che è il servizio publico in ambito divulgativo, culturale e in prima serata. La costruzione in immagini parole e musica è davvero emozionante. Ogni volta che arriva in palinsesto su Rai1 un evento di Alberto Angela restiamo affascinati”.

I luoghi di Stanotte a Napoli

Stanotte a Napoli è un viaggio senza precedenti, nel silenzio della sera tra i vicoli della città alla scoperta di luoghi incantati. Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, la Certosa di San Martino. E poi San Gennaro e il suo tesoro, il Cristo Velato, il monastero di Santa Chiara, i presepi di via San Gregorio Armeno. Stanotte a Napoli è diretta da Gabriele Cipollitti ed è una produzione realizzata dalla RAI in 4K HDR. La fotografia è di Vincenzo Calò. Una puntata scritta da Aldo Piro, Fabio Buttarelli, Ilaria Degano, Vito Lamberti ed Emilio Quinto.

Gli ospiti di Alberto Angela nello speciale su Napoli

Un viaggio in cui Alberto Angela non è solo, ad affiancarlo, rivelando inaspettate curiosità su Napoli ci saranno alcuni ospiti d’eccezione ognuno legato a modo proprio alla città. A cominciare da Giancarlo Giannini che rivestirà i panni di Carlo di Borbone, il re che nel Settecento ha davvero forgiato la città, e la sua presenza aleggerà sul racconto di Angela a sottolinearlo, correggerlo, integrarlo.

Massimo Ranieri con la sua voce ci ricorderà l’importanza e la diffusione nel mondo della canzone napoletana. Marisa Laurito racconterà i tanti Natali trascorsi a Napoli in compagnia di personaggi indimenticabili. Serena Rossi in musica illustrerà il legame che la città ha da sempre con il caffè. Il mito di Maradona sarà fatto rivivere da Salvatore Bagni, suo compagno di squadra. Serena Autieri rievocherà l’atmosfera del Cafè Chantant nel Salone Margherita, uno dei luoghi più suggestivi di Napoli.

Meraviglie, la penisola dei tesori: prima puntata a Procida

Durante la tappa partenopea per la presentazione di Stanotte a Napoli, Alberto Angela anticipa anche qualche curiosità sulla nuova stagione di Meraviglie, la penisola dei tesori, in onda con la prima puntata da Martedì 28 Dicembre 2021 alle 21.20 su Raiuno. Il programma si avvale della regia di Gabriele Cipollitti e la fotografia di Vincenzo Calò. Gli autori sono Aldo Piro, Filippo Arriva, Fabio Buttarelli, Ilaria Degano, Vito Lamberti, Emilio Quinto.

Quattro puntate che costituiscono un viaggio nella storia del nostro paese tra opere, bellezze naturali e artistiche. La quarta edizione di Meraviglie comincerà dall’isola di Procida, capitale Italiana della Cultura 2022, tra le coloratissime case di Marina Corricella. Tra gli ospiti Maria Grazia Cucinotta, l’attrice ricorderà come in una di quelle case girò le ultime scene de “Il postino”, l’ultimo indimenticabile film di Massimo Troisi. Sarà poi la volta di Ischia, con il suo affascinante Castello Aragonese. Il castello fu la dimora della poetessa rinascimentale Vittoria Colonna, che rivivrà tra le sue rovine con il volto di Giusy Buscemi. Alle atmosfere ischitane è anche ispirata molta della musica di Stefano Bollani, che racconterà il suo profondo legame con l’isola. La tappa nell’area flegrea si conclude con la discesa nella “Piscina Mirabilis”, che dal ‘700 è meta di celebri viaggiatori, tra i quali un giovane Mozart.

Le altre tappe di Meraviglie, la penisola dei tesori

Dalla Campania si andrà poi nella città di Lucca. Dal giardino pensile della Torre Guinigi lo sguardo spazierà sulle tracce dell’antico anfiteatro romano fino alle mura rimaste intatte. Il Duomo di San Martino e Palazzo Pfanner ci parleranno della ricchezza di questo centro toscano. In un incontro davvero appassionante il disegnatore Milo Manara ci racconterà la sua scoperta della città attraverso il festival Lucca Comics & Games. L’attore Flavio Parenti e il soprano Maria Sardaryan faranno rivivere Giacomo Puccini.

Il viaggio attraverso l’Italia prosegue in Valle d’Aosta: una regione piccola ma ricca di grandi tesori. Partiremo dal colle di Nivolet, un luogo – condiviso con il Piemonte – dove il cielo sembra cominciare dal basso, tra torbiere e laghi sui quali si rispecchia l’imponente cima del Gran Paradiso. Visiteremo il Pont d’Aël. Incastonato tra le montagne, i castelli della famiglia Challant: quello di Fénis, mirabolante esempio di un’architettura tanto medioevale quanto fiabesca, e quello di Issogne, dove incontreremo l’attrice Jane Alexander nei panni di Bianca Maria Scapardone, contessa di Challant. Il velocista azzurro Fausto Desalu ci racconterà delle lunghe passeggiate sul Nivolet.