Alberto Angela torna in tv con uno speciale appuntamento dedicato a Giulio Cesare in prima serata su Rai1. “Alberto Angela racconta Giulio Cesare” è la serata evento di Rai Cultura nella prestigiosa cornice del Colosseo.

Alberto Angela racconta Giulio Cesare, quando in tv

Stasera, domenica 18 ottobre 2026, dalle ore 21.30 va in onda su Rai1 “Alberto Angela racconta Giulio Cesare”, la serata-evento di Rai Cultura nella prestigiosa cornice del Colosseo. Il giornalista e conduttore televisivo è pronto ad accompagnare i telespettatori in un emozionante viaggio nel tempo dalla splendida cornice del Colosseo con il commento musicale di un’orchestra dal vivo. Un’occasione davvero unica e speciale per ripercorrere la straordinaria vicenda umana e politica di Cesare. Il Colosseo ai tempi di Cesare ancora non esisteva e sarebbe stato inaugurato più di un secolo dopo la sua morte, ma resta uno dei simboli più potenti di quella Roma imperiale che proprio nelle conquiste e nelle trasformazioni politiche avviate da Cesare affonda alcune delle sue fondamenta.

Proprio dal Colosseo prende vita un viaggio che parte dalle Idi di Marzo e torna indietro nel tempo, fino agli anni decisivi che trasformarono un ambizioso uomo politico nel conquistatore della Gallia e nell’uomo più potente di Roma.

Alberto Angela racconta Giulio Cesare, le anticipazioni della serata evento

Il personaggio di Giulio Cesare rivive così nel racconto di Alberto Angela nello speciale tv in onda su Rai1. Battaglie, intrighi politici, amori, alleanze e tradimenti compongono così il ritratto di una personalità complessa, affascinante e controversa. Il racconto di Alberto Angela, accompagnato da immagini e sequenze, permetterà di incontrare i protagonisti dell’epoca e di entrare nel mondo delle legioni, della Roma repubblicana, dei popoli della Gallia e tra le monumentali vestigia dell’Egitto dei faraoni. Un grande racconto televisivo, spettacolare ma rigorosamente storico, che prova a comprendere perché, a più di duemila anni dalla sua morte, il nome di Cesare continui a essere sinonimo di successo e vittoria.

La serata è realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Ministero del Turismo e il Parco Archeologico del Colosseo.