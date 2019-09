“Io sono le mie canzoni, questa E’ la mia vita” le parole di Albano che lanciano ufficialmente il docu-film in onda stasera, mercoledì 25 settembre 2019, in prima serata su Canale 5; orario di inizio: ore 21.31.

Il docu – film, il cui titolo si ispira ad una delle canzoni più celebri dell’artista di Cellino San Marco, racconta la storia personale e la carriera del cantante: dalla famiglia di origine, al matrimonio con Romina Power, passando per i vari concerti in giro per il mondo.

La serata si può guardare anche in live streaming e in streaming on demand su Mediaset Play; intanto, ecco qui il video Mediaset con le prime immagini e anticipazioni, tratte dal promo tv ufficiale.