Sono giorni di fuoco per Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo che è finito nella bufera per alcune dichiarazioni poco lusinghiere che ha rivolto a Dayane Mello, anche inquilina della Casa, tutto il mondo del web si è unito contro Francesco Opponi. E il concorrente non ha trovato neanche una giustificazione da parte di sua madre che, sui social, si è lasciata andare a una lunga serie di considerazioni sulle polemiche che hanno accesso il reality di Canale 5. La showgirl, infatti, è su Instagram che ha raccontato il suo punto di vista. Afferma che non approva il comportamento di Francesco e che avrebbe chiesto agli autori di “far uscire Oppini” dal Grande Fratello Vip.

Il duro sfogo di Alba Parietti

Il post è stato pubblicato poco dopo la conclusione della puntata del lunedì e, a notte fonda, le prime reazioni allo sfogo della Parietti sono già arrivare all’orecchio di Alfonso Signorini. E, sicuramente, il prossimo venerdì sarà uno degli argomenti più discussi della serata. “Quello che posso dire è che oggi ho contattato la produzione di Mediaset per chiedere la squalifica di Francesco“, esordisce la Parietti sui social. La didascalia è accompagnata da un’immagine di suo figlio intento a fumare una sigaretta. “Tuttavia la produzione ha voluto regalare una seconda possibilità. Lui non la meritava e anche io sono convinta di questa cosa“, aggiunge. “Ha sbagliato, avrebbe dovuto accettare la squalifica. Punto e basta“.

Sui social Alba Parietti si rivolge ai vertici del GF

Ma Alba Parietti non frena il suo flusso di coscienza e continua a scrivere parole molto dure verso Oppini e il gesto che ha commesso verso una donna. “Lui avrebbe accettato le regole. Si è umiliato da solo perché ha capito delle cose gravi che ha detto in un momento di sciocca leggerezza. È stato di cattivo gusto. Tuttavia, nonostante il mio appello, la produzione ha deciso di non farlo uscire dalla Casa“.

Il post però, oltre ad accusare il figlio, si sofferma anche su tutte le critiche ricevute dal pubblico del web che, secondo la Parietti, avrebbe usato epiteti troppo forti nel rivolgersi a Oppini. “Prima di scagliare il sasso verso chi ha evidentemente e palesemente sbagliato, domandatevi se voi siete immuni da volgarità e cattiveria, prima di lapidare la gente“. E ora non resta che scoprire cosa succederà e come reagirà la produzione di fronte a questa crisi così profonda ha spaccato il pubblico del Grande Fratello.