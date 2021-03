Abbiamo imparato a conoscere Alba Parietti per le sue comparsate in tv e per quel suo carattere spigoloso, oltre che per la sua bellezza rimasta immutata nel tempo. Con il tempo, però, cominciamo a conoscere una showgirl diversa, più umana, con molte fragilità, attaccata alla famiglia e a figlio (uscito di recente dal Grande Fratello Vip). E non passa di certo inosservata la confessione choc di Alba Parietti a cui si è lasciata andare nel giorno della Festa della donna. La celebre showgirl e icona sexy degli anni ’80, rivela di aver subito una violenza. Anche lei come molte donne del mondo dello spettacolo, ha taciuto in merito a questo bruttissimo capitolo della sua vita.

Alba Parietti rivela di aver subito violenze

La confessione di Alba Parietti è avvenuta a Ore 14, il programma di Rai Due. Un racconto toccante che ha sconvolto il conduttore tutta la platea dei social network. “Sono stata molestata, ma non ho mai avuto il coraggio di raccontarlo a nessuno“, esordisce la Parietti.

“Non ho mai trovato il coraggio di confessarlo neanche a me stessa“, ha aggiunto di fronte a Milo Infante, il conduttore dello show. “I dati che conosciamo non sono veri. Se ogni donna parlasse e raccontasse di aver subito almeno una volta nella vita violenze o molestie… tutto sarebbe diverso“.

Il passato di Alba Parietti quindi torna a bussare pericolosamente alla porta del suo presente. La donna ammette di aver mentito, ammette di non aver mai voluto palare di quello che è accaduto, ma ora non ha più nessuna intenzione di nascondere la verità. “Oggi, per la festa della donna, vorrei fare una confessione qua“, ha continuato la Parietti.

Il racconto choc nel pomeriggio di Rai 2

“Ho sempre detto che non ho mai subìto una violenza e che non mi è mai capitato di avere una proposta indecente. L’ho detto perché, in qualche modo, ho sempre creduto che non fosse successo. Mi sono convinta di questo ma in realtà le cose non sono andate proprio così”.

Ad abusare sarebbe stato un non identificato amico di famiglia che avrebbe stravolto lal vita della showgirl. “Mi sono sentita paralizzata e incapace di reagire. Ho pensato a molte cose. Ho accusato persino me stessa, ma alla fine ho capito chi era il vero colpevole“, conclude.A 59 anni Alba Parietti pare che abbia trovato una nuova dimensione. Su Instagram ad esempio ha una platea di fan assai sfegatati.