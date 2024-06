Jannik Sinner, nuovo numero uno del tennis, è pronto a trionfare anche a Wimbledon 2024. Si tratta del terzo torneo stagionale del Grande Slam che vedrà la presenza di tutti i più forti tennisti al mondo. Vediamo insieme quando si gioca e chi dovrà affrontare l’italiano.

Wimbledon 2024 al via: Sinner contro Hanfamann

A sorpresa, per i bookmaker, non è Jannik Sinner il favorito alla vittoria di Wimbledon 2024. L’italiano, che negli ultimi mesi ha stupito tutti scalando la classifica del tennis, è al secondo posto dietro a Carlos Alcaraz, detentore del titolo e primo favorito per la vittoria dei Championship 2024. A rischio è la presenza di Novak Djokovic dopo l’intervento al menisco subito poche settimane fa.

Scenderanno in campo 128 giocatori nel torneo maschile e 128 nel torneo femminile con tutte le teste di serie che entreranno in gioco già al primo turno. È possibile vedere Wimbledon 2024 in esclusiva su Sky Sport dall’1 al 14 luglio (giorno in cui è prevista la finale maschile). I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e i canali dal 252 al 257 della lineup sportiva. Inoltre, i match disputati sul Campo Centrale verranno trasmessi tutti, o in parte, su Sky Sport 4k. In streaming sarà possibile vedere le gare su Sky Go e Now.

I sorteggi venerdì hanno visto Sinner, teste di serie numero uno, finire nello stesso lato del tabellone di Alcaraz. La prima sfida sarà contro il tedesco Yannik Hanfamann (il 1 luglio a partire dalle 14), in caso di vittoria l’italiano potrebbe ritrovare Berrettini che invece deve avere la meglio di Fucsovics.

Gli altri italiani in gara

Non ci sarà in tabellone soltanto Sinner. È prevista la partecipazione anche di Matteo Berrettini, finalista nel 2021, e di Lorenzo Musetti, finalista al Queen’s. Inoltre il tabellone minore ha visto la presenza di ben 9 italiani: Francesco Passaro, Andrea Vavassori, Stefano Travaglia, Francesco Maestrelli, Mattia Bellucci, Matteo Gigante, Andrea Pellegrino, Franco Agamenone e Stefano Napolitano.