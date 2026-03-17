In occasione della Festa del Papà 2026, che si celebra giovedì 19 marzo, Mediaset lancia una nuova campagna istituzionale dal forte impatto emotivo: “Ogni giorno, per tutta la vita. Grazie papà”. Lo spot sarà trasmesso a partire da domani su tutte le reti del gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, con l’obiettivo di rendere omaggio alla figura paterna e al legame profondo tra genitori e figli.

Mediaset: una campagna dedicata al valore dei papà

La campagna Mediaset per la Festa del Papà 2026 nasce per celebrare la presenza costante dei padri nella vita dei figli, mettendo al centro l’importanza dei piccoli gesti quotidiani e dei momenti condivisi.

Attraverso un linguaggio semplice ma altamente evocativo, lo spot racconta il ruolo fondamentale dei papà lungo tutte le fasi della crescita: dall’infanzia fino all’età adulta.

Lo spot: emozioni e vita quotidiana

Il cuore della campagna è uno spot costruito su una sequenza di scene di vita familiare, capaci di rappresentare:

esperienze condivise tra padri e figli

momenti di crescita e cambiamento

parole e gesti che lasciano il segno nel tempo

Il racconto si sviluppa in modo naturale e autentico, mettendo in luce come il rapporto tra padre e figlio si evolva senza mai perdere la sua profondità.

Il messaggio: un legame che dura tutta la vita

Il claim “Ogni giorno, per tutta la vita. Grazie papà” racchiude il significato più profondo della campagna: il ruolo del padre non si limita a momenti specifici, ma accompagna i figli in ogni fase della loro esistenza. Con questa iniziativa, Mediaset rinnova il proprio impegno nella realizzazione di campagne istituzionali capaci di emozionare e coinvolgere il pubblico, valorizzando i legami familiari e i sentimenti universali.

Festa del Papà 2026: quando si celebra

La Festa del Papà 2026 cade giovedì 19 marzo, giorno tradizionalmente dedicato a celebrare la figura paterna in Italia, in concomitanza con la ricorrenza di San Giuseppe.