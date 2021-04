La pandemia e il distanziamento non hanno frenato il mondo delle serie tv. Come riporta il profilo Twitter di Game of Thrones, appena venti ore fa è entrato in produzione House of Dragon. L’atteso spin-off della celebre serie tv made in HBO, e di grande successo anche qui in Italia, finalmente è nastri di partenza. La foto che vede gli attori intenti a leggere la sceneggiatura del pilot, getta le basi per il primo ciak. Grande curiosità, dunque, per una serie che fin da ora è già molto attesa. Si dovrà attendere ancora un po’ per vedere il primo episodio di House of Dragon, ma questa notizia fa ben sperare.

House of Dragon, di cosa parla la serie tv

Poco o nulla si conosce sui contenuti del nuovo fantasy televisivo. Lo spin-off non sarà un sequel alla vicende che si sono conclude qualche anno fa con la disfatta del tanto conteso trono di spade, ma ambienterà la storia ben 300 anni prima della guerra che ha imperversato nei sette regni di Westeros. House of Dragon si focalizzerà sui Targaryen, raccontando la genesi di quel conflitto che è nato in seno a quella famiglia che domina la forza del fuoco.

Si ipotizza che si andrà ben oltre, aprendo anche una parentesi su Gli Estranei e il motivo per quale sono stati esiliati oltre la Grande Barriera. Non si conosce né la numerazione degli episodi, né quale network italiano deciderà di trasmettere la serie tv. Non resta che attendere. Il debutto? È atteso per il 2022. Da quel che sembra, la segna un vero e proprio ritorno in grande stile per le serie americane.

House of Dragon: il cast della serie tv

Con l’annuncio delle riprese si delinea gli attori che prenderanno parte allo show. Paddy Considine (visto in Peaky Blinder) sarà Re Viserys; Matt Smith (celebre grazie a Doctor Who e The Crown) è il Principe Daemon; invece Emma D’Arcy presta il volto alla Principessa Rhaenyra Targeryen, e Olivia Cooke è Alice Hightower. Eve Best è la principessa Rhaenys Velaryon.

Tante le novità per questo spin-off che promette epiche battaglie e tanti retroscena sulla famiglia dei Targaryen. Prima di House of Dragon era previsto un’altra serie tv ispirata a Game of Thrones. Dal titolo (provvisorio) The Long Night, lo show annoverava nel cast Naomi Watts, ma successivamente si è deciso di non proseguire nella realizzazione.