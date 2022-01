Grandi colpi di scena al Paradiso delle Signore, la soap dell’ammiraglia Rai che ogni giorno dal lunedì al venerdì tiene compagnia ad oltre due milioni di telespettatori, realizzando mediamente uno share del 14,47%. Tra gennaio e febbraio grandi ritorni e una new entry. Volete sapere chi sono? Andate avanti nella lettura e vi sveleremo qualche succulento dettaglio in più.

Paradiso delle Signore: il ritorno di Luca Bastaniello che presta il volto a Dante Romagnoli

Come vi avevamo già detto nelle anticipazioni della scorse settimane, a far rientro nella soap di Rai 1 sarà il personaggio di Dante Romagnoli, nella puntata del 14 gennaio 2022. Dante, nella scorsa stagione, lo abbiamo visto al centro di un triangolo amoroso con Marta Guarnieri e Vittorio Conti. Il bel tenebroso, interpretato da Luca Bastianello, aveva lasciato Milano perché non corrisposto da Marta che gli aveva dato il benservito, preferendogli il marito Vittorio. (Anche se poi la storia con Vittorio non è andata a buon fine, visto che è partita per l’America per una importante offerta di lavoro). Bastianello dalle pagine del settimanale Gente fa sapere:

“Avevo fatto il mio ingresso al Paradiso esattamente il 14 gennaio 2021”.

Il fatto che l’attore rientri in gioco proprio lo stesso giorno lo considera un “un segno fortunato”.

Paradiso delle Signore: il ritorno di Luca Capuano che presta il volto a Sandro Recalcati

Ma c’è un altro gradito rientro al Paradiso delle Signore, quello di Luca Capuano, che nella soap interpreta Sandro Recalcati marito di Tina Amato alias Neva Leoni, che farà di tutto per riconquistarla. Recalcati lo vedremo nella soap nella puntata del 28 gennaio 2022. Tina Amato rientrando a Milano per un problema alle corde vocali, che le ha rallentato la carriera ha fatto credere a tutti che il marito l’ha abbandonata. Ma l’attore Luca Capuano, sempre dalle pagine di Gente precisa:

“Tutti pensano che Sandro abbia abbandonato la moglie perché lei non poteva più cantare. In realtà non è così”, Cosa si cela dunque dietro alle bugie di Tina? Qual è la verità? Si prospetta già un nuovo triangolo amoroso, tra Tina, Sandro e Vittorio, dal momento che la Amato si è avvicinata a Vittorio Conti.

Al Paradiso delle Signore arriva una new entry: Ferdinando di Torrebruna interpretato da Fabio Fulco

Ma non ci sono solo rientri, al Paradiso delle Signore arriva anche un nuovo personaggio: Ferdinando di Torrebruna a cui presta il volto Fabio Fulco.

Torrebruna è un ricco armatore che si trasferisce a Milano per affari, conosce Ludovica Brancia e ne rimane subito attratto. Anche qui si prospetta un nuovo triangolo amoroso tra Ludovica che sta con Marcello Barbieri e il nuovo arrivato, Ferdinando di Torrebruna.

“Ferdinando è vedovo e quando incontra Ludovica – Giulia Arena – rimane folgorato dalla sua somiglianza con la moglie scomparsa”, fa sapere Fulco al noto settimanale aggiungendo anche una frecciatina alle altre soap opera a cui ha preso parte.

“Ho girato Vivere e Un Posto al Sole, ma solo al Paradiso ho trovato un ingranaggio perfetto in cui si lavora con piacere e non soltanto con l’ansia di portare a casa una puntata al giorno”.

Sarà stata davvero una frecciatina oppure Fulco è solo molto felice di lavorare in una nuova soap con l’entusiasmo che si prova per le novità? Ad ogni modo, le aficionados della soap che ogni pomeriggio registra ascolti notevoli, battendo la concorrenza del daytime di Amici saranno ben contente di “lucidarsi gli occhi” con questi attori che, ammettiamolo, sono davvero notevoli, oltre che molto bravi!