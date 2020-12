Il suo ingresso nella casa è stato piuttosto turbolento. Sono riaffiorate le vecchie ruggini e dopo un piccolo battibecco, Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci continuano a discutere all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Elisabetta ha infatti accusato la giovane influencer di aver avuto un atteggiamento troppo affettuoso nei confronti del suo ex marito Flavio Briatore quando erano sposati.

Nel confessionale, Elisabetta si è lasciata andare ad uno sfogo dichiarando di aver letto dei messaggi e di aver assistito a delle telefonate a casa. “Ci ha provato con lui”, sottolinea l’ex moglie di Briatore. Un flirt che al momento non è stato né confermato né smentito. E’ la seconda volta che Giulia Salemi finisce sotto i riflettori dopo la sua prima esperienza nel reality. Un’esperienza fortemente condizionata dalla tormentata storia d’amore con Francesco Monte.

L’influencer soffrì molto per la fine di quella relazione tanto da aver svelato di aver trascorso quel periodo piangendo. Ora però sembra che nella sua vita sia arrivato qualcuno a farle tornare il sorriso. A lanciare questa clamorosa indiscrezione è stato il giornalista Francesco Fredella il quale ha rivelato che presto Giulia Salemi potrebbe ricevere una visita inaspettata.

Enzo Donato ha avuto una storia con Giulia Salemi?

Sulla casa di Cinecittà è apparso venerdì un aereo con uno striscione: “Amo la nuova GS. Ti voglio. Enzo”. E’ partita subito la caccia e Fredella in proposito ha fatto due importanti scoperte. Il misterioso ammiratore risponderebbe al nome di Enzo Donato. Di lui si sa ben poco anche se in queste ore possiamo darvi qualche informazione in più. Enzo ha 28 anni e un conto in banca molto alto.

Si parla di cifre a doppi zeri in quanto lavora in un’agenzia di pompe funebri fondata dal padre e molto famosa nel Milanese. Da quando ha smesso di fumare ha messo su qualche chilo ma pare abbia già cominciato una dieta per tornare in forma. Tra loro due c’è stato anche un bacio prima di entrare nella casa ma Giulia finora ha taciuto. Enzo ora vorrebbe scoprire le carte e rivelare tutto. Interpellato dal giornalista Francesco Fredella nel Digital Space in onda su Rtl102.5, Enzo ha confermato il flirt aggiungendo: “Io e Giulia ci siamo conosciuti grazie ad amici in comune e abbiamo iniziato a parlare. Tra noi c’è stata una storia e ci siamo baciati”.

Enzo Donato entra nella casa del Grande Fratello Vip per incontrare Giulia Salemi?

Su un suo possibile ingresso nella casa del Grande Fratello Vip si è trincerato dietro il silenzio: “Non posso rilasciare dichiarazioni”, ha dichiarato con un sorriso che ben fa sperare. I due si sono sentiti poco prima dell’ingresso di Giulia nella casa che a detta di Enzo è apparsa visibilmente imbarazzata alla vista dello striscione con il suo messaggio.

“Giulia mi piace davvero tanto”, puntualizza Enzo il quale è passato poi a spiegare il significato di quel “nuova” apparso nel messaggio: “L’ho seguita anche nel periodo in cui ha partecipato a Pechino Express e alla passata edizione del Grande Fratello Vip. In lei ho notato un cambiamento. Mi sembra più matura e la vedo cambiata in meglio”. Come reagirà Giulia alla sua visita inaspettata? Fingerà o racconterà la verità sul loro rapporto?