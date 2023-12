Canale 5 ripropone ‘Al Bano 4 volte 20′, lo straordinario evento per festeggiare gli 80 anni del cantante pugliese. Lo show andrà in onda in prima serata durante le feste di Natale. Vediamo insieme quando sarà trasmesso e chi saranno gli ospiti.

Serata evento per gli 80 anni del cantante dal titolo ‘Al Bano 4 volte 20’

Al Bano, pseudonimo di Albano Carrisi, nella sua lunga carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi nel mondo. I suoi brani hanno fatto ballare e cantare milioni di persone conquistando anche importanti riconoscimenti come 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino. Nato a Cellino San Marco il 20 maggio del 1943, il cantautore quest’anno ha compiuto 80 anni. Un traguardo molto importante che è stato festeggiato in una serata evento trasmessa su Canale 5 a Maggio. Ora, il giorno di Santo Stefano, Mediaset ha deciso di riproporre il suo concerto dall’Arena di Verona che andrà in onda quindi il 26 dicembre in prima serata su Canale 5 alle 21.20.

Durante il concerto, Al Bano ripercorrerà i suoi 50 anni di carriera cantando grandi successi. In scaletta ci sono brani come “Felicità”, “Nel sole”, “Sharazan”, “Mattino”, “Ci sarà”, “È la mia vita”, “Sempre, sempre” e “Nostalgia Canaglia”, in un duetto unico con il pubblico. Il cantautore sarà accompagnato dall’orchestra diretta dal Maestro Alterisio Paoletti.

Gli ospiti della serata evento

Lo show era stato trasmesso il 23 maggio su Canale 5. Sul palco si erano alternati tantissimi ospiti e amici del cantante pugliese che hanno condiviso con lui momenti importanti della sua vita. Troveremo in Al Bano 4 volte 20: Gianni Morandi, Renato Zero (che gli ha fatto anche un regalo speciale) Umberto Tozzi, I Ricchi e Poveri, Arisa e Iva Zanicchi. Non potrà mancare Romina Power che sposò nel 1970 e a cui è rimasto legato per più di 30 anni. Sul palco ci saranno anche i figli di Al Bano (Yari, Cristél, Romina, Jasmine e Albano Jr), per la prima volta tutti insieme.