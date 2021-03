Akash Kumar dopo l’abbandono dall’Isola dei Famosi 2021 pubblica le chat con Tommaso Zorzi: “Vuoi venire da me?”, poi cancella tutto e chiude il profilo Instagram. Vediamo cosa è successo.

Akash Kumar contro Zorzi e Lamborghini, poi ci ripensa e cancella tutto

Il modello di origine indiana ha preso la decisione di non rimanere a Parasite Island e di tornare in Italia. Con una percentuale del 76% è stato eliminato dal reality condotto da Ilary Blasi e quindi è partito alla volta dell’Italia. “Non avete vinto, ho vinto io”. Queste le parole di Akash che continua dicendo: “Ecco perché non dovevo fare un reality, il trash non mi appartiene”. Insomma, Kumar è proprio nero di rabbia tanto che durante la notte sul suo profilo Instagram si sfoga con i suoi followers arrivando persino a pubblicare chat private con Tommaso Zorzi.

Nelle chat non c’è nulla di trascendentale, solo un invito da parte dell’influencer meneghino a vedersi con Akash. Ma l’ex naufrago continua e rivolgendosi a Zorzi dice: “Caro Tommaso Zorzi, hai cercato di rovinarmi ma ti ho mangiato. A chi ha una carriera si cerca sempre di distruggere chi ha una carriera e a chi non ce l’ha di fargliela fare. Come Tommaso Zorzi che fino a due anni fa non si sapeva chi fosse”.

Akash Kumar fuori dall’isola dei famosi 2021, accusa Zorzi, poi cancella lo screen

Tra le Instagram Stories della notte, inaspettatamente Akash decide di pubblicare gli screenshot di una vecchia chat di messaggi con Tommaso Zorzi. “Vuoi venire da me?, ma vederci ?” questo il contenuto della chat che ha pubblicato Akash Kumar sul suo profilo Instagram, poi cancellato.

Akash è un fiume in piena e continua dicendo su Zorzi: “Caro Tommaso Zorzi, sono stato un signore con te, tu mi hai cercato di rovinare, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La televisione ha bisogno di persone come te”, chiude in tono sarcastico. Ma, a distanza di pochissime ore, lo screen è stato cancellato.

Akash Kumar risponde anche sulla polemica nata in rete in merito agli occhi rifatti

“Quante cose dicono di me…cose che neanche io sapevo! Leggo dell’operazione agli occhi….purtroppo l’invidia è una brutta bestia. Io sono la persona più pulita di questo mondo. Questo trash non mi appartiene. Ho avuto le pa**e di dire la mia, sono uscito da re e ho vinto anche l’ultima gara”.

Akash Kumar anche contro Elettra Lamborghini

“Alla signora Lamborghini, voglio dire che ho fatto più campagne Vogue io, che tu dischi su Spotify. Non avete vinto, ho vinto io”.