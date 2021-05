Quando manca poco alla finale di Amici 20, Aka7even è diventato protagonista dell’ennesima lite con la sua insegnante di canto, Anna Pettinelli. L’acceso battibecco ha avuto più riprese nel corso del daytime del talent in corso su Canale 5 e ha visto il finalista dalla tinta bionda contestare l’assegnazione di un brano ricevuta per la finale dalla maestra. Si tratta di una canzone che Aka7even non ritiene fattibile per le sue corde e per un problema di estensione almeno inizialmente lui si è rifiutato categoricamente di provarla in sala-prove. Di tutta risposta, la Pettinelli si è detta stufa della mancanza di fiducia dell’allievo, arrivando persino a dirsi pentita di non aver ingaggiato Sangiovanni nel suo team, al posto di Aka7even.

Aka7even si ribella ad Anna Pettinelli

Nel daytime di Amici 20, andato in onda l’11 maggio 2021 su Canale 5, Anna Pettinelli è apparsa in un intervento esclusivo concesso subito dopo la semifinale del talent in cui ha preannunciato di voler riservare delle bombe al pubblico tv in finale. Ha nel dettaglio fatto sapere di aver pensato di assegnare al pupillo Aka7even una canzone che ha cantato Mina e che è un pezzo cult nella storia della musica.

Un pezzo che in un collegamento voluto da Aka7even con la maestra, poi, il giovane campano si è rifiutato di provare, sostenendo che esso sia “Infattibile” perché a suo avviso lui non ha estensione vocale tale da poter performare la canzone. Si tratta di Oggi sono io di Alex Britti. Un rifiuto che Anna Pettinelli non ha accettato, invitando il giovane a considerare che il “rischio” rappresenta la sua possibilità di vittoria alla finale di Amici 20: “Se non viene giù il teatro, tu fai una finale a mezzo servizio… non possiamo andare in finale a cantare Viva la pappa col pomodoro alla Sangiovanni”.

Per Aka7even c’è una rosa di pezzi da poter scegliere al posto della canzone infattibile. Ma la maestra non ci sta a cambiarla e invita il 20enne a provarla in sala-prove prima di rifiutarla.

Il cantante 20enne di Amici 20 rischia la finale

Il collegamento si chiude, ma poco dopo Aka7even avvia un nuovo collegamento con Anna Pettinelli in cui le chiede se cortesemente può cambiargli la canzone infattibile, magari sostituendola con A chi mi dice dei Blue. Nel secondo dialogo Aka7even lamenta di non riuscire a parlare con chi alza i toni, chiedendo quindi alla maestra di abbassare i toni con lui.

Poi passa a chiedere in definitiva il cambio di Oggi sono io. “Facevo meglio a prendere Sangiovanni, almeno quello non rompeva le pa**e!”, sbotta quindi la Pettinelli sull’avversario 18enne concorrente finalista, per poi chiedere ad Aka7even di assecondare la sua scelta su Oggi sono io.

A voce alta, in sala-prove, Aka7even si è infine detto intento a provare il pezzo infattibile con qualche riserva. Ha fatto presente che qualora avesse difficoltà a cantarla come pensa che possa accadere, lui si rifiuterebbe di esibirla in finale a suo discapito, per una questione di principio.