Dopo la messa in onda sul canale satellitare di Sky, Fox, Agents of SHIELD 7 arriva in streaming su Netflix con tutti gli episodi della settima e ultima stagione. In questo capitolo finale della serie Marvel si conclude l’avventura degli agenti dello SHIELD, capitanati ancora una volta da Phil Coulson (o almeno una sua versione). Lui insieme a Daisy, Mack, Simmons e gli altri si troveranno catapultati in un’epoca passata dove tenteranno di sventare l’ennesima minaccia. In onda dal 2013, la serie è stata creata da Jed e Joss Whedon e si inserisce all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel seguendo, in parteper garantire una certa continuità con gli eventi che accadono del franchise dei film realizzati dalla Casa delle Idee. Agents of SHIELD 7, composto da tredici episodi, è disponibile su Netflix dal 5 dicembre.

Agents of SHIELD 7 su Netflix: la trama dell’ultima stagione

Agents of SHIELD 7 riprende gli eventi del finale della sesta stagione. Per evitare che i malvagi Chronicoms invadano la Terra, i protagonisti viaggiano indietro nel tempo in punti cruciali della storia dello SHIELD per impedire agli alieni di cancellare l’esistenza dell’organizzazione e nel mentre cercheranno di salvare anche il pianeta. La storia si sposta quindi nella New York del 1931, dove troviamo Daisy, Mack, Phil e Deke a caccia dei Chronicoms, pericolosa razza aliena dalle cattive intenzioni. Gli agenti verranno aiutati da diversi personaggi alleati dello SHIELD, tra cui l’agente Daniel Souza, personaggio già presente nella serie Marvel Agent Carter.

Agents of SHIELD 7: il cast e i personaggi della serie Tv

Nel cast di Agents of SHIELD 7 ritroviamo Clark Gregg nei panni di una versione LMD di Phil Coulson; Ming-Na Wen è l’agente Melinda May; Chloe Bennet interpreta Daisy “Skye” Johnson/Quake; Elizabeth Henstridge è l’agente Jemma Simmons; Henry Simmons interpreta il direttore dello SHIELD Al “Mack” MacKenzie; Natalia Cordova-Buckley è l’agente Elena “Yo-Yo” Rodriguez/Slingshot; e Jeff Ward nella parte di Deke Shaw. New entry, Enver Gjokaj nei panni dell’agente Daniel Sousa. Iain De Caestecker è presente nel ruolo ricorrente dell’agente Leopold “Leo” Fitz.