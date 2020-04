Debutta After Life 2, l’originale dramedy con Ricky Gervais che racconta le vicissitudine di un giornalista che non riesce a superare la morte della moglie. Lo show, scritto e interpretato dallo stesso Gervais, è stato uno dei più acclamati del 2019 per il suo stile che mescola momenti comici ad altri drammatici. Come la prima, anche la seconda stagione è composta da sei episodi, pubblicati su Netflix a partire dal 24 aprile.

After Life 2: la trama della seconda stagione

Nella prima stagione, Tony, giornalista della fittizia cittadina di Tambury, è rimasto vedovo e non riesce a superare la morte della moglie. La donna gli aveva lasciato un video d’istruzioni per prepararlo alla vita dopo la sua dipartita (da qui il titolo After Life). Nonostante Tony lo segua alla lettera, a fatica riesce a riprendersi. Solo grazie a una serie di personaggi che gli girano intorno, l’uomo riesce, a modo suo, ad attraversare le cinque fasi dell’elaborazione del lutto teorizzate dalla psichiatra Elisabeth Kübler-Ross. O almeno così sembra. Il finale della prima stagione ha di nuovo messo tutto in discussione.

Ancora affranto dal dolore immenso per la perdita della moglie, in After Life 2, Tony cerca di proporsi come amico delle persone che lo circondano, ognuna con i suoi problemi aggravati dalla minaccia incombente della chiusura del giornale locale. Riuscirà lo spettacolo amatoriale del paese a sollevare il morale di tutti?

After Life 2 su Netflix: cast e personaggi

Al fianco di Ricky Gervais, nel cast ritroviamo Kerry Godliman nel ruolo di Lisa, la moglie di Tony, presente solo nei flashback e nel video-teastamento; Tom Basden è Matt, il cognato di Tony; Tony Way interpreta Lenny, il miglior amico di Tony; David Bradley è il padre di Tony; e infine Ashley Jensen veste i panni dell’infermiera del padre di Tony.

Completano il cast anche Penelope Wilton (Downton Abbey, Doctor Who), David Earl (L’ordine naturale dei sogni, Derek), Joe Wilkinson (Him & Her), Kerry Godliman (Derek), Mandeep Dhillon, Jo Hartley, Roisin Conaty, Tim Plester e Diane Morgan (David Brent: Life On The Road).