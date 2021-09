After 3 arriva il 29 ottobre su Amazon Prime Video. Oggi, è arrivato il trailer italiano tanto atteso dai fan del film americano.

After 3, torna l’amore complicato interpretato da Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin

After 3 con la regia di Castille Landon e con protagonisti principali Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin sbarca sulla piattaforma di streaming dopo l’enorme successo avuto al cinema con i precedenti capitoli. La storia d’amore, complessa e faticosa, di Tessa e Hardin ha emozionato gli adolescenti di oggi che sono impazienti di capire come evolveranno le dinamiche dei due protagonisti.

After 3: la trama vede nuove sfide per Tessa e Hardin

La storia di questo amore giovanile è tratta dai romanzi di Anna Todd nati su Wattpad nel 2015. Inizialmente la storia raccontata dalla Todd era dedicata ad Harry Styles quando ancora faceva parte della boy band One Direction. Poi, la storia si è evoluta a tal punto da diventare un vero e proprio cult letterario appartenente al genere Young Adult. Il primo film è arrivato nel 2019.

After 3 o anche detto After We Fell, vede Tessa Young e Hardin Scott allontanarsi a causa della gelosia del ragazzo e da scottanti verità sulla sua famiglia scoperte da Tessa attraverso il ritorno del padre. I due innamorati dovranno, ancora una volta, scegliere se lottare per restare insieme oppure lasciarsi definitivamente.

Ecco chi sono le new entry di After 3

Nel cast arrivano new entry che prendono il posto di alcuni personaggi legati ai due protagonisti. Tra questi ci saranno Chance Perdomo, Steve Moyer, Mira Sorvino, Arielle Kebbel, Frances Turner. Il rivale in amore di Hardin sarà Robert interpretato da Carter Jenkins.