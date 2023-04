Giovedì 20 Aprile su Rai Due alle 21.20 va in onda After 2, seconda puntata cinematografica della saga tratta dai libri di Anna Todd. After, sequel compresi, grazie ad un sapiente e furbissimo mix di innocenza ed erotismo, ha ottenuto uno strepitoso riscontro di pubblico, ma non si può dire altrettanto per la critica, che lo considera, essenzialmente, un’operazione commerciale priva di spessore e sostanza reale. Ciò premesso, non si può negare che la saga rappresenti un tale successo di massa da meritare approfondimenti. Adolescenti e giovani di oggi hanno di fatto eletto libri e film come la serie in cui si rispecchiano maggiormente e varrebbe la pena capire perché. Intanto ecco qualche curiosità su After 2, sia sulla pellicola che sul testo da cui è tratto.

After 2: la trama e il cast

After 2 è il primo sequel di After, anch’esso tratto dalla saga letteraria firmata da Anna Todd. Prima di vedere alcune curiosità, ripercorriamone brevemente la trama.

Anche in After 2-Un cuore in mille pezzi, al centro della trama si trova la tormentata storia d’amore fra Tessa Young e Hardin Scott. I due giovani si sono separati. Lui ha ripreso le vecchie e pessime abitudini di una volta, lei ha iniziato lo stage dei suoi sogni presso una rinomata casa editrice. E’ qui che incontra il bel Trevor, un ragazzo che sembra essere l’esatto contrario del suo ex. Rassicurante e privo delle ambiguità e dei lati inafferrabili che invece caratterizzano il carattere e la personalità di Hardin, Trevor sembra davvero il fidanzato che tutte vorrebbero, l’uomo ideale insomma. Tuttavia né tessa né Hardin si sono completamente lasciati il passato alle spalle. La donna riuscirà finalmente a scoprire qual è il misterioso ed oscuro segreto che Hardin porta dentro di sé?

Per quanto riguarda il cast, segnaliamo la riconferma di Josephine Langford e di Hero Fiennes-Tiffin nei ruoli principali. Dopo After i due attori sono diventati i nuovi beniamini dei giovanissimi.

La saga letteraria di Anna Todd e le differenze con il primo film

Rispetto al primo film, in After 2 (2020) si calca molto di più la mano sul sentimento della gelosia. Se After si basa essenzialmente sulla scoperta, in After 2 il tema centrale diventa quello delle difficoltà di mantenere in piedi una relazione amorosa. In pratica i giovani protagonisti si lasciano e si riprendono di continuo, in un susseguirsi di scene considerate dalla quasi totalità della critica piuttosto banali.

Di certo non è dello stesso parere lo stuolo di adolescenti e ventenni che ha fatto la fila all’uscita del film nelle sale, sebbene anche alcuni di loro abbiano trovato la pellicola troppo discordante dal libro. E sì perché After, con tanto di prequel e ben quattro spin-off, è tratto dai romanzi dell’americana Anna Todd, che partendo da una fanfiction dedicata ad Harry Styles, frontman dei One Direction, ha inaspettatamente dato vita ad uno dei più grandi fenomeni letterari degli ultimi anni.

After è considerato la versione teen di “cinquanta sfumature”. Nulla di eccezionale, ma intriso di quegli ingredienti, a cominciare dal sesso, che fanno tanta presa sulle masse.