Torna l’appuntamento con Affari Tuoi Viva gli Sposi!, il varietà di successo condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Il famoso gioco dei pacchi torna nella inedite veste con protagonista una coppia di sposti e un parterre di vip e personaggi famosi nel ruolo di pacchisti. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 23 gennaio 2021.

Affari Tuoi Viva gli Sposi!, la 5° puntata su Rai1

Carlo Conti torna su Rai1 con la quinta puntata di “Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)”, il varietà in onda sabato 23 gennaio dalle 20.35 su Rai1. Come sempre l’appuntamento è trasmesso dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma con protagonista una coppia di promessi sposi. pronta a mettersi in gioco. L’obiettivo della coppia è quello portare a casa il montepremi finale da 300mila euro nascosto in uno dei 20 pacchi.

Durante il loro percorso a giocare un ruolo, in alcuni casi determinate, è il Dottore che con le sue offerte o cambio pacco tenterà la coppia di sposti. La scorsa settimana, infatti, la coppia formata da Noemi e Simone ha accettato l’offerta del Dottore di 50 mila euro. Una scelta che si è rivelata ottima visto che gli sposi avevano nel pacco soli 5.000 euro.

Come sempre oltre alla coppia di promessi sposi, protagonisti della puntata anche 10 testimoni vip suddivisi in due squadre che apriranno via via i 20 pacchi contenenti i vari premi: da regali simbolici, oggetti strani fino al montepremi finale.

Affari Tuoi (Viva gli Sposi!) ospiti di sabato 23 gennaio 2021

La quinta puntata di “Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)” vedrà partecipare come ospiti dieci personaggi del mondo dello spettacolo suddivisi in due squadre. Da un lato le dame con Serena Autieri, Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, Andrea Delogu e Madalina Ghenea. Dall’altro il gruppo dei cavalieri così formato: Gabriele Cirilli, Nino Frassica, Sergio Friscia, Massimo Lopez e Ubaldo Pantani.

Da non dimenticare durante la serata il “pacco feeling”, ossia un momento speciale per la coppia di promessi sposti che dovranno rispondere a delle domande sulla loro storia d’amore. Se i due concorrenti risponderanno nello stesso modo, potranno conquistare un montepremi extra del valore di 10mila euro che andrà a sommarsi a quello finale contenuto nel pacco.