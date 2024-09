Ad Affari Tuoi arriva la vittoria di Tony che si porta a casa un montepremi di 50 mila euro. Il game show, condotto da Stefano De Martino, ha fatto emozionare per la partita del pacchista che ha anche lanciato un appello. Scopriamo insieme quale pacco aveva e cosa ha detto.

Affari Tuoi 2024, Tony porta a casa 50mila euro

Momenti di allegria e grandi abbracci per Tony. La puntata di Affari Tuoi, andata in onda giovedì 19 settembre 2024 su Rai1, ha visto il pacchista calabrese riuscire a portarsi a casa una bella cifra. Tony, nel corso delle puntate, aveva fatto ballare il pubblico da casa e quello in studio sulle note di ‘Sesso&Samba‘. Ora, è riuscito a pescare un pacco rosso e a rifiutare tutte le offerte del dottore credendo in sé stesso.

Consigliato dalla sorella Gina, all’inizio ha aperto i pacchi più alti: quello di 200 mila e di 300 mila ma non si è perso d’animo. Poi ha lanciato un appello alle donne. Come spiegato da De Martino, il concorrente aveva un debole per Ornella (pacchista della Sicilia) ed è single da 9 anni. Durante il gioco è andato infatti in onda un siparietto divertente tra Tony e il conduttore, con il primo che si è lasciato andare a commenti su come dovrebbe essere la sua donna ideale.

Tony alla fine della puntata si è ritrovato con due pacchi: uno blu di 500 euro e uno rosso di 50 mila. Ha deciso di aprire il suo numero 6 e dentro vi ha trovato 50 mila euro in gettoni d’oro. A quel punto Stefano De Martino è corso da lui e Tony è stato abbracciato da tutti gli altri concorrenti.

Ascolti record per Stefano De Martino

Intanto Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino continua a crescere in termini di ascolti con oltre 5 milioni di spettatori. In crescita come le vincite del programma che regalano gioie agli spettatori che si appassionano alle storie dei concorrenti.