Salta l’appuntamento di stasera, venerdì 6 febbraio 2026, di Affari Tuoi di Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi trasmesso nell’access prime time di Raiuno non va in onda: come mai?
Stasera, 6 febbraio 2026, non va in onda Affari Tuoi di Stefano de Martino su Rai1. Proprio così, il popolare game show dei pacchi salta il consueto appuntamento del venerdì sera per lasciare spazio alla messa in onda di un evento speciale. Una doccia fredda per milioni di telespettatori che tutte le sere si sintonizzano su Rai1 per seguire il gioco dei pacchi che vede 20 concorrenti, uno per regione d’Italia, sfidare la fortuna e il “Dottore” per trovare il pacco contenente 300.000 euro! Come mai Affari Tuoi stasera non va in onda su Rai1?
A comunicarlo durante la puntata di giovedì 5 febbraio 2026 è stato proprio il padrone di casa Stefano De Martino: «Dopo di noi una nuova serata con Raoul Bova e Nino Frassica con Don Matteo 15…Domani non andremo in onda…».
Affari Tuoi 2026 quando torna su Rai1?
In tanti si sono chiesti il motivo della mancata messa in onda della puntata di oggi di Affari Tuoi di Stefano De Martino. Semplice, Rai1 questa sera trasmette la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 in diretta dallo Stadio San Siro di Milano. Un evento unico che monopolizzerà il palinsesto della Rai per le prossime settimane fino alla conclusione prevista per il 22 febbraio 2026.
Intanto possiamo rassicurare il pubblico di Rai1 che l’appuntamento con Affari Tuoi tornerà in onda già da sabato 7 febbraio 2026 sempre nella fascia dell’access prime time. Del resto lo stesso Stefano De Martino nel salutare i telespettatori aveva pre-annunciato il ritorno: «vi aspetto dopodomani (sabato 7 febbraio), sempre qui ad Affari Tuoi…».
Dopo la pausa di oggi, venerdì 6 febbraio 2026, l’appuntamento con Affari Tuoi è per sabato 7 febbraio 2026 dalle ore 20.40 su Rai1.