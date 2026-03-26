Cambio di programmazione su Rai1: salta la puntata di stasera, giovedì 26 marzo 2026, di Affari Tuoi. Il gioco televisivo dei pacchi presentato da Stefano De Martino non va in onda. Scopriamo il perchè e quando torna in tv!

Affari Tuoi stasera non va in onda: perchè salta la puntata di oggi – giovedì 26 marzo 2026?

Stasera, giovedì 26 marzo 2026, non va in onda la puntata di oggi di Affari Tuoi. Il game show condotto con grandissimo successo da Stefano De Martino nella fascia dell’access prime time di Raiuno non va in onda. Il motivo? Semplice, il programma televisivo lascia spazio alla diretta della partita dei playoff Italia – Irlanda del Nord. La semifinale, trasmessa in diretta dalla New Balance Arena di Bergamo, è un appuntamento decisivo per la Nazionale Italiana di Calcio allenata da Rino Gattuso pronta a giocarsi la partecipazione ai Mondiali di Calcio 2026.

Una scelta che in parte deluderà i milioni di telespettatori che, tutte le sere, seguono l’avvincente gioco dei pacchi presentato da Stefano De Martino, ma la decisione della Rai è comprensibile considerando il grandissimo seguito e l’impatto di un match così importante per gli Azzurri.

Affari Tuoi quando torna su Rai1?

Il popolare programma televisivo “Affari Tuoi” che vede 20 concorrenti, uno per regione d’Italia, sfidare la fortuna e il “Dottore” per trovare il pacco contenente 300.000 euro salta l’appuntamento di stasera – 26 marzo 2026. Non è la prima volta che succede, visto che poche settimane fa il game show ha dovuto prendersi una lunga pausa per lasciare spazio alla messa in onda della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026.

Questa volta lo “stop” di Affari Tuoi è momentaneo, visto che si tratta solo della puntata di oggi. Ma quando torna Affari Tuoi in tv? L’appuntamento con il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino è fissato per venerdì 27 marzo 2026 sempre nella fascia dell’access prime time di Rai1!