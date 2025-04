Affari Tuoi, oggi venerdì 18 aprile 2025, non va in onda. Scopriamo insieme il perché il game show condotto da Stefano De Martino non sarà trasmesso e cosa ci sarà al suo posto.

Affari Tuoi, perché non va in onda oggi 18 aprile 2025

Dopo aver concluso un’altra stagione da record di Step (Stasera tutto è possibile), Stefano De Martino continua a macinare successi anche ad Affari Tuoi. Il conduttore, che sta facendo registrare ascolti superiori alla media, ha dato nuova linfa al programma ed è pronto a sbarcare in prima serata. Venerdì 2 maggio infatti ci sarà una puntata speciale con ospiti vip, tra cui Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Francesco Paolantoni, Vincenzo De Lucia, Peppe Iodice, Federica Nargi, Serena Brancale, Stash dei Kolors e Sal Da Vinci.

Il quiz show però si ferma per la giornata di oggi, venerdì 18 aprile 2025. Ma perché Affari Tuoi non va in onda?

Il motivo è dovuto alla Via Crucis. Venerdì infatti si commemora il percorso doloroso di Gesù Cristo verso la crocifissione. Si tratta della 13esima Via Crucis di Papa Francesco che nelle ultime settimane ha avuto qualche problema di salute e non potrà esserci. Su Rai1 e in mondovisione, andrà in onda il Rito cristiano con le diverse tappe a partire dalle 21 con la telecronaca di Ignazio Ingrao. Al posto di Affari Tuoi invece sarà trasmesso uno Speciale di Porta a Porta – Il Dolore di Maria condotto da Bruno Vespa con inizio alle 20.30 subito dopo il Tg1 delle 20. Quest’anno si è scelto come focus quello della sofferenza delle madri.

Affari Tuoi, quando torna in TV?

Il gioco dei pacchi tornerà presto a farci compagnia e andrà regolarmente in onda sabato santo, 19 aprile 2025 alle 20.35 su Rai1 e a seguire ‘Il miracolo di Sharon‘. Nelle prossime puntate pasquali, conosceremo i nuovi concorrenti che potranno portarsi a casa un montepremi massimo di 300 mila euro in gettoni d’oro.