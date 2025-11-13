Salta la puntata di stasera, giovedì 13 novembre 2025, di Affari Tuoi di Stefano De Martino su Rai1. Come mai non va in onda oggi? Scopriamo insieme il motivo e quando il famoso gioco dei pacchi tornerà in access-prime time sulla prima rete di mamma Rai!
Affari Tuoi stasera non va in onda: perchè?
Una bruttissima notizia per milioni di telespettatori che ogni sera seguono il gioco dei pacchi di Affari Tuoi. Stasera, giovedì 13 novembre 2025, il gioco dei pacchi più seguito ed amato del piccolo schermo non andrà in onda su Rai1. Come mai? Si tratta di una variazione nel palinsesto televisivo della Rai visto che questa sera nell’access prime time sarà trasmessa la partita di calcio Moldova–Italia, in diretta da Chisinau, valida per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026.
Attenzione: non solo stasera, ma anche domenica 16 novembre 2025 Affari Tuoi non andrà in onda su Rai1 sempre per lasciare spazio agli Azzurri di Gennaro Gattuso. Domenica 16 novembre 2025, infatti, la Nazionale di Calcio Italiana è chiamata a giocare con la Norvegia dallo Stadio San Siro di Milano in una sfida che si preannuncia determinante per la classifica del girone valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026.
Affari Tuoi di Stefano De Martino quando torna in tv?
Affari Tuoi stasera, giovedì 13 novembre 2025, e domenica 16 novembre 2025 non andrà in onda su Rai1. Una volta chiariti i motivi di questo cambiamento di palinsesto possiamo anche dirvi quando il gioco dei pacchi più amato della tv tornerà ad intrattenere milioni di telespettatori. L’appuntamento con la prossima puntata di Affari Tuoi di Stefano De Martino è per lunedì 17 novembre 2025 nella consueta fascia orari della 20.35.
Naturalmente il game show di Raiuno tornerà a sfidarsi, nella stessa fascia oraria dell’access prime time, con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, un programma che oramai rappresenta uno dei punti di riferimento dell’intrattenimento televisivo serale.