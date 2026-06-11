Affari Tuoi, oggi giovedì 11 giugno 2026, non va in onda. Il game show di successo di Rai1, condotto da Stefano De Martino, salta il consueto appuntamento dell’access prime time. Come mai?

Affari Tuoi, perché non va in onda oggi 11 giugno 2026

Cambio di programmazione per Affari Tuoi su Rai1. Questa sera, giovedì 11 giugno 2026, il famoso game show dei pacchi condotto da Stefano De Martino è stato cancellato dal palinsesto di Rai1. Qual è il motivo? Una brutta notizia per i milioni di appassionati che ogni sera si sintonizzano su Rai1 per seguire il gioco dei pacchi di Stefano De Martino. Stasera il game show lascia spazio alla messa in onda di uno degli eventi più attesi della stagione televisiva. Si tratta dell’inaugurazione dei Mondiali 2026, il primo mondiale di Calcio diffuso, con partite giocate in Canada, Messico e Stati Uniti d’America. Si parte stasera, giovedì 11 giugno 2026, con l’attesissima diretta della cerimonia di apertura dalle ore 20.35 su Rai1.

Dalle ore 20.35, infatti, appuntamento con la cerimonia di apertura dei Mondiali di Calcio 2026 con il pre-partita. A seguire la diretta della prima partita tra Messico e Sudafrica. Per questo motivo il gioco dei pacchi di Stefano De Martino salta il consueto appuntamento.

Quando torna in onda Affari Tuoi su Rai1?

Il ritorno di Affari Tuoi di Stefano de Martino su Rai1 è previsto per sabato 13 giugno 2026. Il game show dei pacchi salta così due appuntamenti: non solo la puntata di giovedì 11 giugno, ma anche quella di venerdì 12 giugno sempre per lasciare spazio ad un partita dei Mondiali 2026. Da sabato 13 giugno 2026 Stefano De Martino torna al suo posto alla guida del popolare programma televisivo pronto a regalare ai telespettatori una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Attenzione: la programmazione di Affari Tuoi cambierà ancora nelle prossime settimane proprio per le partite dei Mondiali 2026 in programma dall’11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Messico e Canada.