Affari Tuoi, oggi venerdì 6 settembre 2024, non va in onda. Cambio di programmazione per la Rai che non trasmette il game show condotto da Stefano De Martino. Scopriamo insieme il motivo e cosa andrà in onda al suo posto.

Stop ad Affari Tuoi con Stefano De Martino: perché non va in onda oggi 6 settembre

L’esordio di Stefano De Martino ad Affari Tuoi non ha fatto rimpiangere Amadeus in termini di ascolti. Il conduttore è al timone del quiz show da lunedì 2 settembre e nelle prime serate ha mostrato spigliatezza e padronanza dello studio. Il format è rimasto lo stesso anche se De Martino ha scelto di tornare ai pacchi in cartone e ad una cornetta del telefono rigorosamente rossa. La Rai però ha già fermato il programma per la giornata di oggi, venerdì 6 settembre 2024. Stasera infatti Affari Tuoi non andrà in onda al consueto orario in pre access time, ma perché?

Al suo posto, la Rai trasmetterà infatti in chiaro la partita di Nations League tra Francia e Italia. Il calcio d’inizio del match, che vede impegnata la Nazionale di Spalletti, è previsto per 20.45. Prima però ci sarà un pre-partita dalle 20.35, subito dopo il Tg1. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio e Lele Adani, con Tiziana Alla a bordocampo. Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni in studio commenteranno le azioni più salienti.

Affari Tuoi, quando torna in TV?

Il gioco dei pacchi tornerà ben presto a farci compagnia e andrà regolarmente in onda sabato 7 settembre 2024 alle 20.35 su Rai1. Nelle prossime puntate vedremo nuovi concorrenti che cercheranno di portarsi a casa il montepremi massimo di 300 mila euro in gettoni d’oro. Al timone, Stefano De Martino che vuole confermare i buoni dati di ascolto di questi primi giorni. Il confronto con Amadeus, passato al Nove, sarà dal 22 settembre, giorno di debutto di ‘Chissa chi è‘ sul Nove.